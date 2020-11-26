蔡嘉欣家中迎來新成員　迷你玩具貴婦可愛又黐身

前港姐蔡嘉欣（Kayan）一向熱愛小動物，家中養有一隻7歲的曼基貓「灰灰」，做了多年貓奴，近日家中迎來了一個新成員─玩具貴婦，取名為Mochi，牠身形細小，好像公仔一樣，非常可愛！

蔡嘉欣家中最近多了一位新成員，是一隻玩具貴婦，非常可愛！（蔡嘉欣IG圖片）

嘉欣在社交平台興奮地跟大家分享新成員加入的喜悅，大讚Mochi非常乖巧，「Welcome home little Mochi，終於等到你，呢幾個月我日日都好期待，Mochi之前的爸爸教得mochi太好了，一返到我屋企自己識得去廁所，唔驚人唔嘈又超級乖，我行到去邊佢跟到去邊，遇上mochi是我們家的幸運，你要快高長大喔，也要跟灰灰做好朋友喔」。

嘉欣更指Mochi非常黏人，令她這位貓奴難得地有被被寵幸的感覺，她回覆《香港01》，分享與Mochi的緣份，「狗仔其實一直都想養，最近有個朋友既狗仔生咗BB問我養唔養，所以先下定決心，同養貓超唔同呀，狗仔超癡身同埋比較容易訓練，貓就相對比較靜，活係自己嘅世界，對狗仔要花好多時間同愛心陪伴，反而貓貓就要等佢寵幸自己，哈哈」。

灰灰似乎未接納到這位新成員呢！（蔡嘉欣IG圖片）