迪麗熱巴新廣告驚現高低髮線　網友直呼認不出：好可怕！

內地女星迪麗熱巴精緻立體的五官一直為人稱道，但近一兩年面容同造型不時引起爭議，比起剛出道時「崩壞」不少。日前，她的新廣告再次引起網友討論。

熱巴在新廣告中，梳起兩粒丸子頭，髮際線看上去一高一低，令面型看起來長了不少，略顯男相。網友看了後都紛紛表示「認不出」她：「除了聲音感覺這是僱了個替身演員來拍的廣告」、「怎麼崩成這樣啊，好可怕」、「看起來好奇怪」等。

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不過，就短片而言，磨皮同濾鏡都相當重手，色調也過於偏暖，導致熱巴的膚色失真，因此顯得很突兀，且造型同妝容也不太匹配，整個畫面看上去很不協調。而在11月時，熱巴也因齊蔭長髮的造型被詬病，看來造型師真的需要檢討一下。

當時熱巴的齊蔭造型被指死板。（視頻截圖）

雖然熱巴近年面部的膠原蛋白流失得比較嚴重，但外貌也毋庸置疑。今年開始，她又重拾演藝事業，繼同吳磊合作的《長歌行》煞科後，目前正在與楊洋拍攝《你是我的榮耀》，有傳之後還會夥任嘉倫出演《馭鮫記》，三位男主角都是人氣與實力並存的演員，也希望熱巴可以藉影視作品再次突圍。

熱巴在2015年同Rain、唐嫣合作的《克拉戀人》中可謂是顏值巔峰。（劇照）