愛回家｜被爆與歌舞群組確診者同晚現身酒吧　莫家淦：時間有偏差

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，有指歌舞群組一名確診者於上月20日離開君好宴會廳，轉場到黃大仙竹園一間招待會員嘅酒吧Band Stage Live Music作表演，結果令酒吧最少有5名顧客，同幾位表演者確診。而在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中，飾演接龍保安「王朝」的莫家淦日前被爆20日當晚亦曾在Band Stage演出，令電視城再次人心惶惶。

莫家淦在上月22日當晚開工至凌晨3點。（IG/@keith_mokkakam）

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莫家淦接受《香港01》訪問時，承認當晚的確去到Band Stage演出，但所幸的是當晚早走，故沒跟歌舞群組確診者同場：「其實今年開始，每逢星期五唔洗開工都會去唱半個鐘歌左右。我都係22號開完工先知道有確診者嚟過，但由於我當晚9秒9走咗，佢嚟嘅時候我已經唔在場，好彩時間上有偏差，唔係緊密接觸者。」

莫家淦總算逃過一劫！（IG影片截圖）

但作為兩子之父的莫家淦得知消息後，翌日即做檢測：「第二日即刻check，跟住隔咗四日又check第二次，都係陰性，啱啱又check多次，報告未出。我都有即刻同公司講，佢哋都有記錄低，最怕連累屋企人同同事。（22號接觸過邊個？）衛志豪、鐵面陳（王致狄），丹爺（劉丹）係check咗陰性先影嘅。（嚟緊會唔會小心啲？）相信全香港人都要小心，都要定期去做檢測，同埋依家都係埋位先除口罩。」

曾與丹爺除罩合照！（IG/@keith_mokkakam）

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