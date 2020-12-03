袁文傑與拍拖9年女友張潔蓮入紙結婚　兩年前曾因袁媽離世押後

恭喜袁文傑！今日有消息指文傑與女友張潔蓮（Jackeline）拍拖9年終於結婚，其實兩人本應兩年前完婚，但當時因男方媽媽離世，被迫押後，Jackeline亦理解其情況。今日有傳媒發現兩人的擬結婚通知書，兩人報住同一個地址，曾經失婚的Jackeline亦顯示為離婚。

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被問到之後會否補擺喜酒，文傑在接受《香港01》訪問時說：「其實之後會唔會補擺呢？應該講我哋不嬲計畫，原本兩年前都係比較低調啲，唔鋪張處理就算。諗住之後再安排一個日子，以一個party嘅形式請朋友、同事一齊玩返晚，我就唔係好愛傳終統嗰陣嘅鋪排，我哋要好玩啲喇型格啲哈哈，但係而家呢個時勢講乜都冇用喇，同埋手頭上都仲有工作，本身都諗住要出年或者年中之後。」

即睇兩人靚相：

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2008年Jackeline與拍拖13年，任職攝影師的男友Patrick Lee結婚，但3年後離婚，遇上袁文傑，成就一段更好的姻緣。

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