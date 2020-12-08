「隱形舖后」陳慧琳被指蝕錢　早擁百億身家生活無憂

天后陳慧琳（Kelly）出道25年來一直吸金力強，她更曾被揭在中環和尖沙咀一帶手持多個舖位，身家暴漲成「隱形舖后」！日前，有報道指Kelly或相關人士，在2019年買入的尖沙咀加連威老道舖位，現以7.5萬元叫租，較兩年前租價跌一成。不過，由於疫情致生意大受影響，該舖位於今年1月已交吉，但一直丟空，賬面已損失約80多萬元租金。

Kelly多年來一直投資有道！（IG/@kellychenwailam）

點撃下圖睇舖位！

+ 3 + 3 + 3

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

即使蝕錢，Kelly生活依然富貴。皆因萬千寵愛的Kelly其父親陳崇偉在本港經營珠寶生意，擁有多間珠寶分店。有指Kelly獲爸爸教路，投資從未失手，本身吸金力又強的她早年已交由父親幫手投資買磚頭保值，她更會以親友名義或海外公司入市，手持貨超過20個物業，生活早就唔使憂，低調做「隱形舖后」。另外，更有投資買物業、基金同股票，從來都不會揸現金，有傳她保守估計身家早已過百億。

點撃下圖了解更多Kelly！

+ 6 + 6 + 6

而她的老公劉建浩（Alex）同樣家底豐厚，Alex接管家族製衣生意，自己還投資開絲花廠、兒童家具，單是位於葵涌的公司就自置有15個寫字樓單位，夫妻持貨量驚人！即使身家豐厚，Kelly仍與丈夫租住何文田嘉道理道獨立屋多年，而且多年來都一直零架子，難怪受盡粉絲們喜愛。

同場加映：7位現住或曾住加多利山名人 劉德華斥2億購獨立屋陳慧琳租住豪宅