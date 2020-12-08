香港愛情故事｜徐文浩劇中冧掂游嘉欣　曾與ViuTV女神麥可怡拍拖

《香港愛情故事》第一集播出街後，不少人也覺得這部劇集有別於平時的TVB劇，除了題材貼地之餘，拍攝手法也變了，不過其實最重要的是，劇組起用了不少年輕人，主角們都不過40歲，更大量起用了一些公司內的新人。

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

昨天跟大家介紹了飾演陳子婷的游嘉欣，今次要介紹的是飾演陳子婷大學同學，第一集跟她有大量互動的徐浩楠（徐文浩飾）。

兩人最終會成為一對？（劇照）

徐浩楠這個角色，一看便知是大學的風頭躉，高大威猛，運動了得，細心體貼，完全是一位男神級的存在。而現實中的徐文浩，跟游嘉欣一樣是《後生仔傾吓偈》的成員，昨日兩人與一班演員開live傾劇情，文浩更被踢爆原來現實跟劇中一樣對嘉欣有好感，更指拍攝《電競王》已經覺得她很靚，不過嘉欣看來跟劇中一樣是「檸檬女神」，指文浩「劇入面吸引啲」。

嘉欣現實都請人食檸檬。（IG@kayan_yau）

+ 12 + 12 + 12

其實文浩真人也是運動健將，籃豉、游水等運動經常出現在他的IG，而且超過米八的身高，加上健碩的身形，其實個package都幾好！

係幾有台型喎。（IG@frederkkk）

+ 10 + 10 + 10

香港愛情故事｜20歲演羅天宇妹妹 游嘉欣：年紀細都能夠係優勢嘅

翻查徐文浩IG，原來他曾與現時在ViuTV做節目的麥可怡（Krince）拍拖，Krince也算是一個女神，但網民標籤她是「是非女神」、「黑心怡」等，看來評價不太好。

麥可怡剛剛大學畢業，她就讀香港大學文學院學士課程，主修香港研究。（IG@krincee）

+ 8 + 8 + 8

同場加映：何依婷成為無綫常用大騷司儀 重溫佢13套性感晚裝只有一套曾出事