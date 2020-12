有網民問雷莊𠒇是否懷孕了。(IG圖片/@juliettelouie)

2017 香港小姐冠軍雷莊𠒇(Juliette Louie),當選後毅然淡出香港娛樂圈,轉攻美國和加拿大市場,並不時候在社交平台分享生活點滴。趁着聖誕節雷莊𠒇跟男朋友去到加拿大度假,於昨晚(8/12)在IG上載了一張下身只穿上內褲的照片,並留言寫道:「只有在度假時候我才有時間梳頭,開心星期二,我回來了(The only time I have time to brush my hair is when I’m on vacation. Happy Tuesday, I’m back.)」照片中看到雷莊𠒇大曬健康性感,不過網民的焦點卻落在她消失的腹肌,更留言問她是否懷孕,似乎發福了不少。

