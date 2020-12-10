Lisa@BLACKPINK百大美女榜贏孫藝珍　第一名IG逾三千萬followers

日前海外媒體國際財經時報（IBTimes）公布的「全球百大美女」排行榜。今次未有內地女星入榜，但有七位韓星成功進入百大。其中BLACKPINK 4位成員全數榜上有名，Lisa排在第56位，成為韓星之冠，壓下分別排名為第57、63及64位的隊友Jennie、Rose與Jisoo。

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BLACK PINK 4位成員於國際財經時報（IBTimes）公布的「全球百大美女」排行榜全數榜上有名，（MV截圖）

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而年初憑韓劇《愛的迫降》海外人氣急升的「漂亮姐姐」孫藝珍亦因知名度急升，成為榜內唯一的韓國女演員，佔據第58位，但都被BLACKPINK的Lisa比下去。

Lisa@BLACKPINK竟然壓倒「漂亮姐姐」孫藝珍。（jennyhouse）

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其中排名第一位的美貌竟然力壓「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），更於Instagram擁有逾三千六百萬follower。到底她是誰？看下去即知結果。

國際財經時報（IBTimes）「全球百大美女」排行榜頭十如下：

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按圖公認身材比例最好的韓國女偶像：