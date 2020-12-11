楊思琦獲李居明鼓勵姊弟戀　追求者個個細十年八載嫌差距大拒愛

楊思琦應玄學大師李居明邀請，紀念粵劇一百周年電影《粵劇靈》的部份環節，為《梁紅玉擊鼓退金兵》試造型，她會演出幾個粵劇片段，亦將與米雪、賴慰玲一起為該部電影出任主持。

楊思琦應李居1明邀請，出演粵劇電影《粵劇靈》，她為新遵試造型。

雖然思琦年屈42歲，是兩個小孩之母，不過樣貌身材都keep得好好，近年在內地甚為吃香，前陣子就有多齣古裝劇、時裝劇斟她演出，可惜因疫情關係，劇集多數延期開拍，而她亦無法北上。不過師傅指肖馬的她在來年（牛年）12生肖中排名第一，行紫微龍德星大運，影視齊飛，未來四年會豬籠入水，令思琦開心到彈起。

師傅亦指她旺桃花，牛年流行姐弟戀，鼓勵她勇敢面對，她笑言身邊確實有不少男朋友，只是大部份較她細十年八載，她不能接受姐弟戀，所以都拒絕了，李師傳預言她作為肖馬的代表人物，不但桃花旺，娛樂事業也旺，因此特地安排她在影片中擊鼓，認為可收「擊鼓退瘟疫」之效。

楊思琦天生童顏，完全不似42歲！(IG圖片／szekikk）

+ 24 + 24 + 24

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！