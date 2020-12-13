使徒行者3．短評︱馬國明身份揭曉引人追　角色太多難有發揮

無綫（TVB）台慶劇《使徒行者3》播到第5周，劇情開始集中在神秘國際犯罪組織Eternity，並進入觀眾最鍾意的估Final Boss環節。隨着劇情發展，馬國明的真正身份終於揭開，成功掀起高潮！

原來韋作榮（馬國明飾）就是Eternity的幕後主腦魏德禮。（YouTube影片截圖）

揭開真正身份：

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作為一部台慶劇，以及《使徒行者》系列的續集，《使徒行者3》的演員陣容絕對是近年最豪華的之一，主角多、配角更多，在劇中出現的角色人物多不勝數，但要處理好眾多角色之間的人物關係，又要整合各條線索之間的邏輯，絕對不容易。目前來看，劇中的角色實在過多，甚至會出現一個角色「失蹤」了幾集，又或者在同一集中佔了八成戲份，不但令到劇情欠缺連貫性又鬆散，更令演員難有發揮空間。

龐浩洋（張振朗飾）同阿兜（蔡思貝飾）呢Pair已經冇影……（YouTube影片截圖）

爆Seed（林峯飾）同親生仔呢條線有啲悶。（YouTube影片截圖）

以林峯飾演的爆Seed來講，原本應該是主角及靈魂人物，但在劇中爆Seed有很大段時間「被消失」，感情戲亦集中在突然出現的親生仔身上。不過相比起所謂的親生仔，觀眾明顯更希望睇到爆Seed的臥底戲，但在《使徒3》中反而有大段劇情集中在親生仔這條線。再者徐天堂（袁偉豪飾）的回憶片段也佔了很大篇幅，整段回憶似乎只是夾硬堆砌出來的劇情，拖慢了節奏。

有大量關於徐天堂（袁偉豪飾）的回憶片段。（YouTube影片截圖）

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由馬國明飾演的韋作榮由首周已經出場，身份由黑市器官販賣集團中介克萊因轉變為SIA的高層，但直至第24集才揭開原來他就是Eternity的幕後主腦魏德禮。其實馬明的身份之謎早已留下懸念，但足足過了廿集先揭曉，觀眾的耐性亦被消磨殆盡，相信接下來魏德禮與爆Seed的正面對決才是大家繼續追看下去的動力。

韋作榮將所有知道他真正身份的人殺晒！（YouTube影片截圖）

首次拍攝港劇的曾舜晞大受歡迎，可惜他所飾演的阿俠出場短短幾集就被殺。（YouTube影片截圖）

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