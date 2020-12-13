【Love Island】劇情比《慾罷不能》更Juicy　參賽者爭仔最好睇

Netflix繼今年4月播出的《慾罷不能》（Too Hot To Handle）成為最多人收看的真人騷後，Netflix再購入配對節目《Love Island 澳洲篇》。雖然刺激的配對情節及爭仔過程都是跟著劇本走，但勝在題材夠Juicy而吸引到大批劇迷收看，更連日來佔據香港地區點播排行榜的頭10位！

長壽配對節目《Love Island》非常受歡迎，澳洲篇第二季共有29集，可以在居家抗疫期間慢慢煲。（節目海報）

其實《Love Island》這個英國配對節目自2005年開始播出，直至2015年開設國際番外篇，遠赴不同地方邀請當地的網紅、模特兒參加配對。玩法非常簡單，劇組會挑選5男4女去到小島的豪華別墅六周，各人禁止手機通訊，必須透過交談相處來挑選最適合自己的靈魂伴侶，整個過程都會被24小時拍攝。為了製造戲劇性的爭仔效果，劇組會特別挑選不同性格的參賽者，有綠茶婊當然會有乖乖女，更有虔誠教徒在節目中露出渴求性和愛的情節。最後配對成功的一Pair，就能奪得5萬美元（約38萬港元）。

跟《慾罷不能》不同，在Netflix上架的《Love Island澳洲篇》並不是打着賣弄性愛的旗號，雖然當中有參賽者按耐不住，但亦有人真心尋找靈魂伴侶。而節目中有不少參賽者都是學歷高或者擁有高薪厚職的女性，加上每位男女參賽者顏值和身材都非常高，自然觀眾都會看得心花怒放。

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睇人坎坷最開心，由於節目最後勝出的只有1對情侶，故過程中劇組會安排重新配對或加入新參賽者來增加刺激感，如果沒有配對成功就會被立即淘汰。節目最過癮之處就是，一班男女在島上困獸鬥，原本配對好的男女就算發生了關係，都可以因為熱情減退或看到新對象而拋棄對方。當中有人認識不夠15分鐘便熱吻，有人卻因為謊言而失去伴侶，在島上求愛的慾念太強而令虔誠教徒Cartier因一位貌似「水行俠」的男士而上演爭仔戲碼，更拋開乖乖女形象說：「見到佢令我慾火焚身！」劇情愈Juicy愈誇張，螢幕前的觀眾就愈看得興奮。

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