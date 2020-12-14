諸朋好友 | 歐陽震華曾嘲笑宣萱似男人　改花名叫「Microwave」

由崔建邦、張秀文主持的無綫清談節目《諸朋好友》，今集（13/12）邀來宣萱以及歐陽震華（Bobby）這對好友上節目。歐陽震華突然爆出與宣萱於1997年拍攝電視劇《美味天王》的一場床戲期間，宣萱突然向導演要求「露多啲」，導演嚇到立即嗌「唔好」。

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歐陽震華爆料指，與宣萱拍電視劇《美味天王》期間，在一場床戲中，宣萱自己要求「露多啲」。（節目截圖）

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Bobby提起當年拍《美味天王》，「有一場戲話佢灌醉咗我，佢唱住嗰隻歌，喺度除衫，後尾扮我同佢有咗關係，格硬屈我要同佢拍拖。」當時宣萱問導演不如再露多點，但Bobby說，導演一聽到要求，立即耍手擰頭，「導演話：『唔使啦唔使啦！千祈唔好。』第一次聽到個導演，個演員話露多啲，導演會話：『唔使啦唔使啦！』」認真爆笑。之後Bobby又爆當時看到剪了短髮的宣萱背影似男人，又曾取笑她是「Microwave」。

宣萱被Bobby嘲笑為「Microwave」（節目截圖）

其後眾人轉話題，提到與Bobby同期藝員訓練班出身的同學，如梁朝偉、周星馳、張兆輝、吳鎮宇等人，可謂粒粒巨星。Bobby自言顏值和天分都未及他們，但再次大讚梁朝偉做戲有天分。他指，當時梁朝偉僅用一個電話和一個相架就展現了一場出色又有層次的獨角戲，反而自己在獨角戲中扮追巴士，導師看畢Bobby的表演簡直一頭霧水，「做埋啲嘢你係唔知我做咩嘅。」

Bobby大讚梁朝偉是拍戲天才。（節目截圖）

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