李嘉欣母愛氾濫再曬兒子出浴照　9歲Jayden獨自洗頭好可愛

「大美人」李嘉欣不時在社交網站同大家分享日常點滴，繼6年前貼出同兒子許建彤（Jayden）共浴照之後，近日她又母愛氾濫曬出Jayden沖涼照，掀起不少網友熱烈討論。

李嘉欣不時曬生活照。（李嘉欣微博圖片）

6年前李嘉欣身穿泳衣同兒子Jayden共浴，在浴缸中母子二人一起喜戲玩水，畫面非常溫馨。雖則如此但當時仍引來網友不少爭議，認為當時兒子雖然只有3歲，但在3歲左右其實小朋友已經開始漸漸有性別意識的辨別，男女共浴始終不太合適。不過今次李嘉欣就獨自曬出Jayden的沖涼照，雖然爭議聲少了，但仍然有不少批評。

曾同兒子一起共浴惹來不少批評。（李嘉欣微博圖片）

眼見李嘉欣在社交網站上傳Jayden沖涼時的限時動態照，Jayden坐在浴缸中滿身都是泡沫，合埋雙眼自己洗頭，可見9歲的他已經不需要人照顧，學會自己沖涼。而不少網友覺得從Jayden這張照片的角度去看，猜測應該是李嘉欣持手機拍攝，雖然她今次沒有一起共浴，但卻被質疑拍下兒子如此私密的沖涼照實屬不妥，事關孩子長大了要讓他知道男女有別，有所避讓才是。

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Jayden學會一個人沖涼。（娛圈十三妹微博圖片）