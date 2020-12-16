11年姐弟戀婚姻傳已協議分開　洪欣貼放閃照力破婚變傳聞

現年50歲的洪欣在2009年嫁給細11歲的內地男星張丹峰，並在2014年誕下女兒張晞彤，一家人相當幸福快樂。然而就在近年不斷傳出這一對「姐弟戀」婚姻亮紅燈，近日更傳出他們早已經協議分開，礙於為男方的事業着想，而暫時不公開而已，事件一度登上微博熱搜廣受討論。但未知是否有感事件愈傳愈烈，洪欣同張丹峰就先後在微博作出互動，用行動力破婚變傳聞。

洪欣和張丹峰從前不時放閃曬幸福。（洪欣微博圖片）

去年張丹峰就被踢爆疑出軌經理人畢瀅，還被網友搜出證據發現他們關係不簡單，在他們身上發現許多「情侶裝」的東西，就好似同款的衣服﹑同款的鞋子﹑同款的手鐲﹑戒指，被質疑一個是已婚身份一個單身，如此高調的同款物品出現在身上，好明顯關係非常親密。另外，還被爆出住同一間酒店，女方不時出出入入男方的房間等，雖然張丹峰事後透過工作室發聲明作出澄清，但依然難洗白他渣男的形象。

去年張丹峰被踢爆疑出軌經理人畢瀅（右）。（張丹峰微博圖片）

事件發生之後，這一年夫妻二人就好少放閃，連洪欣今年10月過生日時，夫妻都沒有合體。張丹峰只是轉發她的微博道：「孩兒她媽，生日快樂。」如此的稱呼令人聽起來相當陌生，不禁令人覺得夫妻關係似乎有變異。再加上兒子張鎬濂的生日亦沒有出現，在少互動的情況下近日就傳出他們原來已經協議分開了，只是礙於為了男方的事業著想而暫時不公開而已。

洪欣生日張丹峰冇影。（洪欣微博圖片）

對此洪欣就立即用行動力破婚變傳聞，在微博上貼兩張同老公張丹峰以及女兒張晞彤的合照，一家三口在樂園玩得開心，她留言道：「天倫之樂」，隨即張丹峰亦轉發此微博，並上貼多張emoji的符號代表心情，夫妻二人隔空放閃破除婚變傳聞。

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洪欣上貼照片力破婚變傳聞。（洪欣微博圖片）