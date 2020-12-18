傳陳曉華同MIRROR陳卓賢荃灣同居 男方曾自爆至今單身三年

現年25歲的前港姐冠軍陳曉華（Hera）近日傳出暗撻男子組合MIRROR人氣成員、自稱單身三年的27歲陳卓賢（Ian）。有傳媒爆出，與家人同住在佐敦的Hera為與男友朝夕相對，最近與Ian秘密在荃灣築愛巢。

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現年25歲的前港姐冠軍陳曉華（Hera）近日傳出暗撻男子組合MIRROR人氣成員、自稱單身三年的27歲陳卓賢（Ian）。（陳曉華IG圖片）

日前有傳媒報道指，Hera在佐敦秘密會合Ian，兩人一齊前往深水埗食飯，前後腳入鋪頭，真是相當小心。Hera更與Ian在百貨公司一齊選購電器及家品，似乎要用盡台慶夜贏得的38萬獎金；報道更指Hera揸住Ian架車周圍遊車河。

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Ian被指與Hera秘密在荃灣築愛巢。（梁碧玲攝）

Hera接受傳媒訪問時回應事件，僅指她與Ian互相認識，「 工作以外嘅事唔回應啦！」

至於Ian方面，身為MIRROR人氣王的他感情生活當然相當受粉絲關注。他在曾於8月接受商台《1圈圈 星光背後》訪問，直認自己已單身了3年，現階段難認識異性，「入咗行之後好少機會識到異性就真。因為我本身由細到大都男校大嘅，本身個圈子就唔多女仔。咁依家MIRROR做嘢，每次都係12個男人一齊，日日都見嘅，我都好少見到其他嘅異性。其二係真係工作忙囉！」最後他稱如今會以工作為重。

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