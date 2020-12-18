彭于晏長髮look出事忽然變梁家輝　男神外型再崩壞？

彭于晏是不少人心目中的男神！（IG圖片／yuyanpeng）

38歲的彭于晏被封為圈中男神，五官精緻迷人加上身形健碩，迷倒萬千女性粉絲自稱「彭太」。他近期主演由林超賢執導的電影《緊急救援》，於18日在內地上映，他聯同同片另一主角王彥霖，昨晚作客內地最強網紅「口紅一哥」李佳琦直播室為電影宣傳，竟慘被指走樣！

本身擁有小麥色肌膚的彭于晏，好像比之前更黑，坐在皮膚偏白的李佳琦旁邊，對比之下更加明顯。彭于晏不只皮膚比之前更黑，而且外貌好像沒有之前那麼出眾，但說不上是哪裡出錯！網友看了紛紛留言：「我的彭于晏發生了什麼」、「怎麼感覺彭于晏那麼小隻啊」、「感覺彭于晏不帥了」、「對比一下還是覺得李佳琦帥，五官都比他好看多了」，「好像梁家輝好！」有人認為彭于晏依舊有型，只是可能髮型出事！

其實早於今年9月已有聲音指他外型有點崩壞，有粉絲在台灣巧遇彭于晏時影下合照，當時他留着一頭帶點頹廢感的髮型，她坦言一開始完全對方，還以為只是「頭髮有點長、好眼熟的路人」。

有網民認為彭于晏與梁家輝撞樣，大家又點睇？點擊圖片：

+ 31 + 31 + 31

男神原本的美貌：

+ 9 + 9 + 9

彭于晏在《緊急救援》中飾演高謙一角，首次正式挑戰父親角色，兒子聰聰又人細鬼大，對彭于晏來說是個不小的挑戰。彭于晏坦言：「導演給我這個角色，我覺得非常難。導演很有意思，他知道我是單親家庭，所以飾演一位父親我要花很多時間去說服自己，但我非常感謝導演給我這個角色，讓我面對自己一次。」他同時表示，導演林超賢把自己想像中的親情以及兄弟之情都在這個戲裡展現出來了。

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！

【同場加映】──星級美顏秘方│10位50歲女星獨門凍齡術 關詠荷暖宮食材有心得