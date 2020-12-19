衝上雲霄大選｜參賽者唔夠靚？　呢8位空姐YouTuber隨時入得行

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無綫電視（TVB）舉行《衝上雲霄大選》招攬空姐、空少及飛機師參加，經過一輪篩選後，最後有10位空少及飛機師、5位空姐，當中還有被視為大熱的前組合Square成員李傑志（Brian）以及麥明詩的飛機師緋聞男友盛勁為（Keith），不過外界反應就似乎一般...

呢位台灣空姐Emily除咗飛國泰之外，原來仲飛過航空。（ig@emily_cpy）

其實除了入圍的15位空少、飛機師及空姐之外，YouTube上亦有不少美女空姐開設個人頻道紀錄自己的日常，拍生活Vlog，雖然大多數均屬業餘性質，瀏覽人數並不算高，但亦十分有潛力，TVB不妨考慮一下。

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點擊下圖睇各位空姐YouTube Channel同生活相

這兩位台灣空姐的Instgram以及Youtube頻道堪稱是KOL級，其中一位叫「Doreen」靚相更直迫Angelababy：

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這三位香港空姐的Youtube頻道，內容就較為平實：

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台灣空姐方面，亦有幾位甚有潛質的：

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同場加映：無綫向航空界員工招手　一文睇清楚究竟TVB收埋咗幾多個空姐？

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