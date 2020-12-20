陳曉華被Ian@MiRROR粉絲圍攻　親密關係原來係買車

25歲陳曉華為港姐冠軍，是TVB力捧的小花，有花邊新聞很正常。

自從有傳媒拍得港姐冠軍陳曉華與陳卓賢Ian@MiRROR同車後，就指二人拍拖，消息傳出後,亦有傳發現陳曉華同狄易達還未甩拖，而陳曉華曾接受《香港01》訪時表示，同車的不是Ian，大家認錯人，而之後風向轉到落陳卓賢Ian身上，指他原來是女神收割機，同，緋聞女友除了陳曉華外，更同多位美女有緋聞，更指直正女友是《男排女將》演員余潔瀅，戀情多角關係越來越複雜，網友還未弄清關係，事情又有新發展........

陳曉華曾同狄易達拍拖，最近亦被傳媒拍得一齊行街。（資料圖片）

陳曉華同陳卓賢Ian緋聞傳出後，Ian粉絲去不停攻擊陳曉華，更在她的IG留言，叫她放過Ian離關，之後有傳媒找到陳曉華，她解釋跟Ian是朋友關係，對方早前賣車給她，但因為手續要下個星期才完成，因此車牌登記名字仍是Ian旗下的公司。但這個解釋似乎未令粉絲收貨，因為如果是朋友買車，這樣簡單一事，為何不一早說出來?而且陳曉華一直不肯解釋，當日拍得與她「同車」的男子究竟是誰，令這段戀情越來越多花生.....