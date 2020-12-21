香港愛情故事．劇透｜龔嘉欣老公走佬　仲要個至親離佢而去？

上集講到，子朗（羅天宇飾）、凱琪（龔嘉欣飾）的新居面臨撻訂危機，兩口子四出張羅額外首期，見盡人情冷暖。凱琪厚着臉皮向曉彤（莊思敏飾）求助，竟意外讓她得悉誤墮情騙陷阱。子婷（游嘉欣飾）向浩楠（徐文浩飾）分手之際，卻被他意外發現真相，二人不歡而散。子欣（王敏奕飾）欲與家希（謝東閔飾）穩定發展時，家希提出斬斷情絲……凱琪向雄健（石修飾）借錢失敗；子朗跟漢聲（白彪飾）坦白，及後眼見父親為了自己低聲下氣向二叔借錢，不忍漢聲受辱，主動作罷。凱琪仍未肯放棄上車夢，子朗因買樓一事有所啟發，二人為了一層樓，七年來首次吵架。

問爸爸借錢。（《香港愛情故事》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到，子朗回家暫住，發現漢聲竟主動做家務及關心家人，可惜漢聲與少霞（龔慈恩飾）的關係始終無可挽回。周帆（劉子碩飾）與子婷交往，想將她塑造為完美理想對象，子婷倍感壓力。周帆藉機提出結婚，更遭帆母揶揄！子婷一腳踏兩船之事傳遍校園，令她慘成網絡欺凌的對象。凱琪的外公德銓（蔡國慶飾）失蹤，外婆金水（馮素波飾）與麗芬（劉溫馨飾）到處找他。子欣向母親少霞講出多年來的心結！

搬返屋企住。（《香港愛情故事》截圖）

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