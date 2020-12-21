歐陽震華自爆7年前飲酒入院險死：醫生話我天光嗰陣走咗!

歐陽震華（Bobby）與宣萱昨晚（20/12）繼續作客《諸朋好友》，主持崔建邦最後大膽問到Bobby於2013年被指飲酒過量而險死事件，Bobby不諱言地回答：「出面好多外界傳話我飲酒、飲得多過頭、中酒精毒呀...... 但係，講真，出面咁多記者，有冇一張相係影到我抬住走㗎？」崔建邦立即回答：「冇！從來冇！」

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歐陽震華（Bobby）重提2013年被指飲酒過量而險死事件，他承認自己當晚的確有飲少量酒。（影片截圖）

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Bobby在節目中承認他當晚的確飲了少量酒，「好多人話我飲醉酒，我承認嗰晚係飲咗少少，但都未開始！嗰排我就拍緊嗰套《情逆三世緣》啦，比較攰。我記得嗰晚係年初二嚟，咁年初一瞓咗一晚，年初二仲唔猛鬼出籠？首先開餐，我記得嗰晚係食我鍾意麻辣火鍋，嗰兩個鐘頭都係不斷咁食，飽都要食呀！因為初四開工，唔知幾時有得食！」

主持崔建邦、張秀文都聽得入神。（影片截圖）

Bobby指，飽餐一頓後他前往朋友屋企，未齊人前飲了少量酒，然後打算小歇一會，更著家人到齊人後叫醒他，「啲人都未到，飲少少。（之後）可能下意識吞咗一啖入肺度，造成肺炎。（入咗氣管？）係啦！塞咗個肺啦！咁都唔知㗎！後尾再叫我呢，我屋企人都見到我面都紫埋啦！可能再遲啲呢，（身體）就硬咗㗎啦，唔係凈係青晒，（之後）送我去醫院。」

幸好家人及早發現，Bobby才幸運得救。他透露，當時自己尚存部分意識，但已身處彌留狀態，不但感受到靈魂出竅，能看到病床上的自己，更一度被醫生判定死亡，「醫生同我講話：『你天濛光嗰陣時已經走咗㗎啦，但你8、9點又返番嚟。』佢哋睇數據，血壓返嚟，咪即係返番嚟囉！」

幸好家人及早發現，Bobby才幸運得救。他透露，當時自己尚存部分意識，但已身處彌留狀態。（影片截圖）

Bobby又透露，當時醫生笑言可能是身為演員的Bobby較能捱眼瞓，一醒就不會再睡去，所以救回自己一命。而聞及好友命懸一線經歷的宣萱嚇得眼定定地望著Bobby，樂觀的Bobby立即攬住好友，幽默地安慰她：「唔使驚，Bobby喺大廳。」

Bobby幽默地安慰被嚇親的宣萱。（影片截圖）

險死的遭遇令Bobby嘗試了許多以前未做過的事，亦令他學懂無常，珍惜當下，「人真係得一條命，無論做咩事，定未做好，都要珍惜現在。」最後四人舉杯暢飲，非常歡快。

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