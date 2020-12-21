林芊妤IG千字文同市民打氣：逆境下可以洩氣但絕不要放棄

好快就2021年啦。（IG：coffee89921）

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距離2021年只剩下十天，讀者很快便要與2020年告別，2020年絕對是所有人艱難的一年，因為疫情很多事情都不能做，而藝人林芊妤（Coffee）今天（21日）在IG發「千字文」鼓勵大家，她寫道：「這一年就快結束啦我們也有很深感受真的要說聲大家都辛苦了因為疫情，無論各方面也困難重重連生活、工作和健康都受到考驗與朋友會面的時間亦大大減少 對我而言最具挑戰性的是一早安排好也做好前期的工作卻要不停地經歷改期和取消雖然這一年真的不好過」

「但樂觀正面去想我們確實比以前更注重健康多了時間跟親人相處所以我們與其去想失去了什麼倒不如好好活在當下珍惜和家人難能可貴的時光也好好增值和計劃未來的工作令自己仍能迎難而上同時也多些支持和鼓勵身邊的人因為關愛能戰勝困難只要相信!!!一定能堅持到彩虹的出現 逆境下可以洩氣但絕不要放棄讓自己成為逆境下的」

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