劉晨芝返美國幫TVB拍節目　慘遭司機當「播毒者」拒載

美國華裔女歌手、兼有「明星御用好友」之稱的劉晨芝（Adrienne）近日回美國探望家人，亦為無綫（TVB）節目《再見2020 你還好嗎》一探當地疫情下的市面情況，而Adrienne卻向傳媒自爆慘遭歧視被當成「播毒者」，遇上白人司機拒載，激到她一肚氣。

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劉晨芝回美國慘遭歧視，向傳媒爆料稱遇上白人司機拒載。（IG：adrienne_lau）

Adrienne訴說事件經過時指一名白人司機見她是華人而拒載，但Adrienne因趕飛機而硬要上車，途中司機不但屢屢要求Adrienne下車，抵達機場後，司機更完全不掂她的行李，更認為她是「播毒者」，令她大感無奈。

談及市面情況，Adrienne透露，過往繁華的拉斯維加斯慘變「空城」。（網上圖片）

談及市面情況，Adrienne透露，過往繁華的拉斯維加斯慘變「空城」，賭場雖然有開，但入面有膠板隔住客人。她指很少有當地人戴口罩，因為「佢哋覺得冇用」，但華人就較守規矩，直言當地情況比香港更慘。

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