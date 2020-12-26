SBS歌謠大戰2020︱Lia@ITZY表演狂失誤登熱話　網友怒批好嚴重

一年一度的SBS歌謠大戰2020昨晚（25日）舉行，除了節目播出的片段已能在網上重溫外，大會亦特別上傳Fancam影片（現場定鏡影片），讓粉絲能多角度欣賞鏡頭以外偶像的表演。可是TWICE師妹ITZY成員Lia卻因多次失誤，而成為韓國討論區熱話。

一般歌手都會為韓國年尾大型節目，準備額外的驚喜表演，昨晚ITZY除了帶來主打歌《Not Shy》外，亦特別準備了帥氣的編舞表演。從播出的畫面可見，穿全黑打歌服的成員加上大量Dancer，帶來了整齊且強烈的舞蹈，但從Fancam影片中卻見到，企在最旁邊的Lia發生多次失誤。拍子跟不上外，亦因跳錯舞步而幾次慌張地望向成員，因而惹來不少網民批評。

ITZY昨晚帶來了《Not Shy》的帥氣舞台。（Twitter/@itzyofficial）

可是Lia（左一）卻多次出現失誤，因而備受網友批評。（YouTube截圖）

按圖睇昨晚Lia的失誤：

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Lia在ITZY擔任主唱位置，舞蹈實力比其餘4位成員低，亦不是首次因舞台失誤而受批評。不過部分網友表示ITZY出道已第二年，但Lia似乎連基本「執生」能力也不足，甚至邊跳舞時唱功亦依然不穩，認為情況很嚴重。支持Lia的粉絲則留言表示，一般偶像準備類似額外表演時間緊迫，在練習不足加上Lia舞蹈底子弱的情況下，很容易會出現失誤。

Lia是ITZY的主唱，甜美可愛的外貌吸引男粉絲。（IG/@itzy.all.in.us）