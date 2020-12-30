盤點2020「疫市」買樓藝人　劉德華父親享受首次置業入手加多利山

疫市下，有業主為盡快沽出手上物業，不惜減價求售，但所謂有危便有機，有人卻趁樓價調整期間入市，又係時候睇睇2020年藝人買樓實況，當中有唔少原來都係首次置業。

龔嘉欣今年2月才買入維景灣畔 ,但年底時已有意再買入更大的單位。(kungkaty@IG圖片)

龔嘉欣今年2月以935萬元買入將軍澳維景灣畔一個高層單位，實用面積504呎，用作自住。至年底時出席活動時，她表示有意再置業，並謂「目標買大一間」。

本身住黃埔花園嘅吳家樂，年初時入手同區另一單位。（ngkalokcarlo＠IG圖片)

有「50億富貴女婿」之稱嘅吳家樂，今年3月以首置身份，斥資1,060萬元購入黃埔花園3房單位，實用面積679平方呎。他回覆傳媒查詢時表示只係樓換樓。

公屋出身嘅吳業坤，今次終於上車成功。（Instagram@吳業坤）

吳業坤今年中以以518.3萬元購入屯門OMA by the Sea的一個樓花單位，實用面積351平方呎，並以自己個人名義登記。他事後表示與朋友夾份買樓，因為這個新盤入場門檻低，值得投資所以才入市。

林秀怡今年買完樓再開店做美容生意。（kirbysau＠IG圖片)

林秀怡年中時買入屯門新盤珺瓏灣300呎的樓花新盤，首期約50萬，由於係與男友夾份，所以自己出資部分比較少，但亦表示要更努力搵錢。

李麗珍曾買物業包括北角半山寶馬山花園、西環寶翠園、九龍塘畢架山花園等，據悉均可獲利離場。（__leelaichun@IG）

李麗珍一向熱衷於物業投資，早於90年代起已購買物業，以豪宅物業居多。今年5月時，她以首置名義入市大埔天鑽頂層特色單位，實用面積584平方呎，另連438平方呎天台，成交價985萬元。

張寶兒本身已持有傲瀧單位，其後轉名予媽媽，並再與袁偉豪聯名買另一單位作結婚之用。(bowiecheung@IG圖片)

袁偉豪、張寶兒5月時聯名買入清水灣傲瀧一個單位，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，連埋兩個車位，斥資近7,000萬。袁偉豪接受訪問時，表示自己係首次置事，又話係人生最大膽嘅決定。

裕美買入SEA TO SKY後，依然與男友林作四出睇樓。（FB圖片)

裕美於9月時現身日出康城SEA TO SKY樓盤，當時有指裕美以約800萬元購入SEA TO SKY一個2房單位。其後林作上載簽約相片，並祝賀女友32歲做業主。據林作表示，裕美以首期幾十萬入市，並一炮過搞掂。

劉德華向多鍾情居於加多利山。（資料圖片）

向來鍾情加多利山嘅劉德華，其父親劉禮於10月時以3800萬元購入加多利山1981呎單位。由於劉禮是次以首置身份購入單位，僅需支付樓價4.25%釐印費。

方健儀讀沙田官立中學時，因學校遠離屋企，所以阻媽媽反對，唯她堅持己見，造就如今的事業。（akinafong＠IG圖片)

方健儀11月時斥逾1,800萬元買入大圍柏傲莊高層三房單位，並以首置身份入市。她透露自己是沙田老街坊，並謂「每天打開窗戶看到母校（沙田官立中學），一個讓我打好根基的地方。」好勵志。

雪姨與陳凱琳是閨密兼生意拍檔！（IG/@snowqueenhk）

如果要數到今年最豪，應該非陳凱琳的生意伙伴兼人氣KOL雪姨（Snow E）莫屬，佢早前透露自己一炮過以950萬買下寶馬山花園一個低層開價1150萬的單位，而該單位正正就是已故「香江才女」林燕妮曾持有的。而喺買樓時，雪姨未有親身驗樓，果然係豪。