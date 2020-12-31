2020回顧｜陸劇播放量50大排行　慶餘年僅排第8　冠軍你一定睇過

2020即將邁入尾聲，回顧今年開播的陸劇，從上半年的《三生三世枕上書》、《安家》以及橫空出世的《傳聞中的陳芊芊》；暑假則有討論度超高的《以家人之名》、《三十而已》，以及號稱「史上最虐仙俠劇」的《琉璃》；入秋後又以甜寵劇《我喜歡你》承接趙露思熱度的高甜劇爆紅！然而2020年度陸劇播放量排行又是誰奪下大獎，讓小編為你揭曉吧！

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依據「骨朵數據」提供的2020網路播放量資料所見，IP改編劇似乎成為擠進前十的入場券，前十名就有6部是IP改編：分別是第一名的《三生三世枕上書》、第二名《安家》、第四名《清平樂》、第八名的《慶餘年》、第九名《完美關係》、第十名《琉璃》。然而，《三生三世枕上書》雖貴為榜首，卻與前作《三生三世十里桃花》當年度的457.8億播放量相差甚遠。整體而言，與去年相比IP劇的趨勢已趨緩（去年前十名中IP改編就佔了9部，今年佔了6部），這代表製作方不會只想靠IP賺快錢，而嘗試著在IP劇與自創劇取得平衡，劇集的已題材不侷限在IP劇為主。

收視大戰：騰訊稱霸，芒果崛起，愛奇藝成謎！

「2020陸劇播放量排行榜」充分展現騰訊在影劇市佔率的野心，陸劇播放量前四名都是騰訊的獨播劇，依序為《枕上書》、《安家》、《三十而已》、 《清平樂》。另外，播放量前十名中騰訊也占據了6部。芒果雖然被騰訊狠甩在後，但卻是僅次於騰訊的OTT平台，搶下播放量的五至七名：《以家人之名》、《親愛的自己》、《下一站是幸福》，不但三部都是獨播劇，還均為自創劇本，在IP當道下實屬難得。愛奇藝方面，由於2018年九月關閉前台播放量顯示，播放量就此成謎，不過今年豆瓣評分表現卻相當亮眼，像今年豆瓣電視劇冠、亞軍都出在愛奇藝：冠軍《隱密的角落》9.2分、亞軍《沉默的真相》8.9分，豆瓣前十名愛奇藝就佔了4部，以高評價完勝其他平台。（另外兩部分別為豆瓣排行第六名的《棋魂》與第十名的《如此可愛的我們》）。

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過往都是古裝劇專美於前，從2020陸劇播放量卻可見時裝劇已有逐漸逆襲古裝劇的趨勢，好比2018《延禧攻略》、2019《知否知否》不僅奪下當年度播放量冠軍，也都入選為當年Google熱門關鍵字，今年播放量冠軍雖是《枕上書》，但Google熱門關鍵字卻是《以家人之名》脫穎而出。

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2020年豆瓣不到５分地雷劇，宋威龍.吳磊.歐陽娜娜等流量卡司也救不了，最雷的僅2.8分你看過嗎?!】