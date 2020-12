荷里活有不少撞樣明星,而歌手Katy Perry跟《心跳500天》((500) Days of Summer)的女主角Zooey Deschanel自出道而來,經常被人認錯對方。日前Katy推出的新歌《Not the End of the World》MV,就驚喜邀請到Zooey客串,MV更上演兩人似到連外星人都認錯的搞笑情節。

Zooey在MV中神還原多個Katy Perry多年來的搶眼造型,包括戴上藍色的假髮、拿着波板糖等。最後更亦綁上丸子頭,穿上誇張的性感露肩裙唱出Katy的歌曲。另外,在MV推出後,Katy在Instagram上載了兩人多年前的合照宣傳,並留言指:「如果要見到我們二合為一的話,就要看我的新MV。」有大批網民看到合照後,立即瘋狂留言表示分不清兩人,並搞笑說:「是否有兩個Katy?還是兩個Zooey?」

