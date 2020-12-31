BTOB鄭鎰勳5年洗足1億長期吸毒　沉寂10日宣布決定退團

韓國男團BTOB成員鄭鎰勳於21日被爆出長期吸食大麻，有指他為了避免追查，以虛擬貨幣進行交易，更被質疑為了逃避警方調查而於今年5月入伍，事件爆出後，他已承認吸毒一事，事件爆出10後，終於在今午（31日）官方消息確定鄭鎰勳退出BTOB，BTOB將會繼續以6人組合進行活動。

BTOB出道至今8年，鄭鎰勳因吸食大麻，今證實退出團體。（官方圖片）

鄭鎰勳所屬經理人公司CUBE Entertainment早前已表明，對於旗下藝人鄭鎰勳吸食大麻一事毫不知情，今日再發出聲明指出「鄭鎰勳因涉嫌吸毒而退出BTOB。」

CUBE聲明：「今次鄭鎰勳吸毒事件，打破了很多粉絲的信任，更令大家感到失望，對此深刻反省過後決定退團，不想再令團隊帶來損失。而在經過慎重的討論後，公司亦尊重他的意見，從今日起他將退出組合。此後BTOB將會以6人形式進行活動，本社會為了協助BTOB展現更成熟的音樂和舞台，將會不變地給出最大的支援，而且對此我們亦負有很重大的責任，將會盡最大努力，以及誠實地面對調查。」

韓國傳媒報道有關BTOB鎰勳慣性吸食大麻，今日宣布退團。（Channel A）

另外據韓媒報道，其實鄭鎰勳於今年初已因吸毒一事正接受警方調查，所以才會傳出他入伍是為了躲避調查的講法。而證供講到鄭鎰勳會將現金先存入A某的戶口，然後A某會將錢轉成虛擬貨幣來購入大麻，在鄭鎰勳長期吸食大麻的4到5年間，一共花費1億韓圜（約70萬港元），他購入大麻後多數會跟朋友在自己的住宅或車中偷食。