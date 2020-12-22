韓團BTOB鎰勳認吸大麻長達五年　被質疑入伍為逃避調查

陸星材所屬的韓國男團BTOB，其中26歲成員鎰勳昨日（21日）被韓國傳媒大爆慣性吸食大麻4至5年，為了不被追查到，他會使用虛擬貨幣進行交易。鎰勳於今年5月入伍，因此被質疑為逃避警方調查，經過調查後他已承認事件。

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昨日BTOB鎰勳被Channel A新聞大爆，與朋友經常一同吸食大麻，並已持續4至5年，甚至毛髮檢測驗出藥物反應。據知為了不被發現，鎰勳會先向第三者匯款，第三者再將現金換成虛擬貨幣給予大麻賣家，甚至今天傳媒再爆金額高達1億韓元（約70萬港元）。由於今年7月，警方已經將案件移送到檢方行起訴，因此5月入伍的鎰勳被質疑有逃避調查之嫌。

韓國傳媒報道有關BTOB鎰勳慣性吸食大麻。（Channel A）

按圖睇韓國報道點講：

根據傳媒報道，鎰勳去年7月和10月已曾因「藥物管理法」而被召回2次以上進行調查，他亦已向警方承認自己有慣性吸食大麻。可是對於入伍逃避調查一事，他否認並表示只是根據法律上的規定去當兵。昨天鎰勳通過所屬公司表示，正在反省當中，對BTOB和造成傷害的粉絲感到很抱歉，並將會誠實地接受調查。

今年5月入伍的鎰勳否認逃避調查一事。（ilhoonmj）