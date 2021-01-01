鄭中基證《美女廚房》冇造馬　方力申大爆：現場觀眾嘔得快過我哋

最近轉型為YouTuber的鄭中基，經常在個人頻道分享工作以外的生活和搞笑影片，極受網民歡迎。今日凌晨鄭中基就拍片跟大家一齊倒數，更邀請到好友方力申暢談當年拍攝《美女廚房》的搞笑事，還大爆跟梁漢文出外景遇上靈異事件！

當年嘅《美女廚房》真係好好笑。(網上圖片)

由於反應熱烈，徇眾要求鄭中基請嘉賓，今次就邀請了當年一同主持《美女廚房》的方力申大談拍攝趣聞。方力申坦言當年拍攝如有神助，整個過程都非常順利，更大讚現場觀眾反應夠真實：「你諗吓我哋講話唔好食，喺度嘔，現場觀眾話好食，啲家庭觀眾就會話我哋做戲，係戲子，點知啲現場觀眾仲嘔得快過我哋！」而鄭中基就笑言：「所以我哋好多謝啲嘉賓，佢哋真係煮得好難食！」

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至於提到可有意再拍《美女廚房》，雖然方力申一口答應，但都要看看另一拍擋梁漢文意下如何。不過方力申就指當年很容易就邀請到影后級人馬參與演出，但今時今日就有難度：「疫情期間個個都係廚神，個個都喺Channel都講到自己煮得好，其實仲容唔容易做到呢樣嘢呢？」鄭中基表示如果開拍的話，就要轉換方式，如果嘉賓煮得好，主持都有口福：「其實我哋都唔想彈，係由開第一集開始已經難食，仲要係如有神助咁難食落去，咁樣冇辦法唔彈。」

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梁漢文遇靈異事件大家「不顧而去」

另外，鄭中基在片段中大爆出外景遇上靈異事件。事緣當年一行人去到外地拍攝，有日吃完晚飯後送帶有醉意的梁漢文回酒店房間，怎料房卡突然失效：「隨行嘅朋友同工作人員都以為係嗰樣嘢（靈體作怪），所以就話『唔好玩啦，好攰啊聽日仲要開工』，跟住就開到。」但最恐怖的事，入到房間竟然發現舊式電視的螢幕面向牆，更笑言：「好彩梁漢文醉咗，所以就唔知，啲工作人員擺低佢就走咗。」

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