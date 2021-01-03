Death To 2020︱開年必睇暗黑喜劇　以嘲諷方式審視史上最差一年

痛苦又漫長的2020年終於過去，大家經歷了百年一遇的致命瘟疫，新型冠狀肺炎肆虐全球，令經濟步入寒冬。同時國際局勢紛亂，不少國家都出現大規模示威遊行，再有全球關注的美國總統大選大事。而日前在Netflix上架的《再也不見2020》（Death To 2020），就以輕鬆幽默的方式來諷刺時弊，相信是2021年的最佳開年暗黑喜劇。

【黑鏡】全新單元劇成電視史里程碑 觀眾不知不覺參與3大實驗？

《再也不見2020》由反烏托邦燒腦神作《黑鏡》的創作人Charlie Brooker特別製作的暗黑偽紀錄片，主要講述經過紛亂的2020年，導演找來各界知名人士來對2020所發生的現象及社會大事作出評論，用充滿諷刺意味的角度來審視大家都希望不再被提起的一年。

【黑鏡】說穿世人都喜歡幸災樂禍 首相與豬「大戰」最為經典

這部偽紀錄片暗黑喜劇最有趣的地方，就是邀請了不少巨星來飾演不同範疇的知識份子，例如Samuel L. Jackson飾演記者、曉格蘭特（Hugh Grant）扮演歷史學家、《老友記》（Friends）的Lisa Kudrow飾演白宮發言人、Tracey Ullman扮英女王等。再配上真實片段，以輕鬆搞笑的方式來回顧2020，讓觀眾感受到就算經歷了悲慘的一年，都能夠幽默豁然來面對。

紀錄片回顧了多宗國際大事，包括年初的澳洲森林大火、英國脫歐、哈里梅根脫離王室、新型冠狀肺炎大爆發、民眾到超市搶紙巾、韓國電影《上流寄生族》奪得奧斯卡最佳影片、Black Lives Matter示威運動、美國總統大選等。

看着熒幕中的角色一本正經地刻意顛倒是非，或將網民在Twitter提出的錯誤陰謀論說成事實，並在合適的時候拋出，為觀眾在收看的過程帶來新鮮感。同時更能讓觀眾思考，世界總有無法讓人理解的奇怪價值觀出現，就算「史上最差」的2020過去了，在未來的日子又是否比2020好？

+ 4 + 4 + 4

另外，值得留意的是扮演記者的Samuel L. Jackson在片中瘋狂爆粗，更擺瑞典「環保少女」Greta Thunberg上枱，嘲諷她出席的世界經濟論壇會議會，根本就是全球億萬富豪圍爐的「Coachella音樂節」，並指：「今年，就讓我們假裝氣候變化是最重要的議題吧！」來串爆富豪們的偽善。