流金歲月︱倪妮劉詩詩友情欠缺鋪墊　劇版欠原著神髓淪搬字過紙？

由劉詩詩、倪妮主演的劇集《流金歲月》於本周一（28日）開播，雖然豆瓣評分7.4，但對於劇集的評價好壞不一，想必很多人是將分數給了兩位女主角。

劉詩詩同倪妮因2018年以黑白造型共同亮相金雞獎紅地氈的照片被網友瘋傳，自此之後又不少人期待兩人合作。（微博@詩詩的小板報）

劇集改編自亦舒的同名小說，在1988年，楊凡曾執導過小說改編的電影《流金歲月》，由鍾楚紅、張曼玉主演，儘管劇情被改為兩位好友喜歡同一個男人，破壞原著精髓，算不上是成功的模板，不過紅姑同張曼玉珠玉在前的詮釋，要成為新一代朱鎖鎖與蔣南孫也絕非易事。

紅姑同張曼玉個人特徵非常明顯。（電影截圖）

其實小說強調的無非兩點，第一，兩位女生美好的友情；第二，這段美好的友情經得起時代變遷、人性裂變的考驗。就目前來看，劇版並未能很好地刻劃兩位女主人公的友情。

濾鏡混亂、場景割裂 究竟是什麼年代？

電影版同小說的背景一樣，都是在80年代的香港，而劇版則是設定在原著中兩位女主人公的原籍地上海，至於是什麼年代，可能有觀眾在看了10集都未能分辨，為什麼呢？首先，劇集選用了較為復古的filter，不知道是想刻意營造歲月流金，抑或打造港風的感覺，但到了另一場景時，色調又回復自然；

其次，大學辦公室的裝飾相當老舊，包括劉詩詩的家也是八、九十年代的裝潢風格，看上去同88年電影版的家裝差不多，甚至不比當年。之後轉眼又去到現代的餐廳，感覺不停在切換年代，非常出戲。

弱化友情鋪墊 改寫人物性格

劇版對兩位女主角的友情幾乎無任何鋪墊，沒有敘述如何相識，如何成為好朋友等，彷彿是作為一個大前提架空在故事中，一來就是互相傾訴，相互依靠，令人感覺「太單薄」，表面看上去知道是好朋友，但感受不到為什麼關係好到如同親人一般。好似第一集開頭只是對劉詩詩、倪妮穿着校服的動態用慢鏡頭特寫了一段，不講還以為在拍廣告。然後兩人深情對視，手牽手，頭貼頭，這樣就算交代完兩人的密友關係。這一點來講，遠不如電影版呈現的友情自然與飽滿。

劉詩詩飾演的蔣南孫，在小說中因為知道自己的名字是因為嫲嫲想要「男孫」而來，家中重男輕女，因此她深知人情冷暖、懂得為人處事，但劇中卻變成了一位愛鬧脾氣、無理取鬧的千金小姐。譬如父親找來一位小提琴老師，想讓她更好地打入上流社會，劉詩詩得知後，直接用茶水淋小提琴，還把父親送的所有名牌衫袋找出來扔在地上，更直接用剪刀剪頭髮，非常任性。

相反，劇集優化了倪妮飾演的朱鎖鎖，將從小寄人籬下，一心只想賺錢、被男人圍繞，有些「撈女」的角色，改編為一個比較注重自己奮鬥的女性，這一點是好的，更符合當今社會。例如倪妮幫劉詩詩小姨（袁泉飾）送東西給地產大亨葉謹言（陳道明飾），想藉此機會認識對方，討一份工作。

穿衣風格不太符合亦舒筆下女性 難媲美電影版時尚

蔣南孫同朱鎖鎖的人生道路截然不同，前者一直讀書，後者則一早進入社會，因此在穿衣打扮上也有所分別。亦舒筆下的女性都是聰明獨立、瀟灑自在又極具魅力，在穿衣打扮方面也相當有一手，白色、簡約、幹練，張曼玉在電影版中扮演的蔣南孫就非常典型，簡單的白襯衫搭配卡其褲，幹練灑脫，率性十足；而紅姑扮演的朱鎖鎖則是性感迷人，風情萬種，穿着上比較成熟女性化，多以勾勒線條的服飾或裙裝呈現，兩者在風格上有明顯分別。尤其是張曼玉的穿着，即使放到現在，也是非常流行的舒適極簡搭配。

+ 8 + 8 + 8

而劇版中倪妮同劉詩詩的造型並非不好，但就目前看來，不如電影版的角色造型貼切，兩人的搭配都差不多，且風格上來講，不算有特色。當然，由於朱鎖鎖的人物改編，也因此縮小了兩者服飾上的分別，或者隨着劇情的發展，兩人的風格會有所改變。

+ 2 + 2 + 2

除此之外，劇版中有關重男輕女、炒股票等情節也被詬病「生搬硬套」。其實在上世紀80年代出版的《流金歲月》，無論制度、文化、思潮都與內地不同，因此無論是將背景設定在30幾年前，抑或是放到現在，都需要花很大功夫，畢竟時代在變化，女性的情感也在變化，而並非只是提煉一些共性的東西，而忽略了當地的風土人情。