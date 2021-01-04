【燕雲台】何超蓮男友由洗頭仔變億萬準駙馬　揭開竇驍神秘過去

無綫熱播的電視劇《燕雲台》，由佘詩曼、唐嫣主演，劇中姊妹反目成仇，更一起愛上韓德讓，而令二人傾心的男神，由型男竇驍飾演，自從跟賭王千金何超蓮拍拖後，順理成章成為了港人熟悉的名字，最讓人嘖嘖稱奇，是他其實不是內地演員，而是加拿大籍，說得一口流利英語及粵語，第一份工作更是髮型學徒，下文為大家帶來他成為何家準駙馬之路。

劇中竇驍跟唐嫣擦出愛火，未來更會成為一對。（劇照）

內地劇集的片頭畫面，會將演員國籍清楚列明，所以佘詩曼屬於香港演員，但讓人意想不到，經常在內地拍劇的竇驍，是來自加拿大的演員，竇驍現年32歲，外形俊朗，有著陽光笑容，身高182cm，2008年考入北京電影學院，2010年被內地著名導演張藝謀相中，在電影《山渣樹之戀》飾演男主角，片中拍檔是周冬雨，直到拍攝《楚喬傳》的反派角色燕洵才正式走紅，但從加拿大回流內地前，他其實過著甚為窮困的生活。

現實中竇驍跟賭王千金何超蓮拍拖，升呢億萬準駙馬。（竇驍微博）

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竇驍在內地出生，於小學時期隨家人移居加拿大溫哥華，一家人居於公寓內，但當時家中失竊，所有積蓄全被偷走，竇驍隨即由天堂落入凡間，16歲已當上髮型學徒，由洗頭仔做起，竇驍曾透露很多阿婆都喜歡他，點名要他洗頭，他本身向髮型師方向發展，但之後他參加了當地的《SunShine Nation》比賽，贏得Sunshine Boyz冠軍，開始向賺錢最快的演藝界發展，在遇上張藝謀前，竇驍經濟拮据，為省錢早晚餐不吃，中午只吃6元人民幣的粉絲湯，生得高大的他確是相當難捱，幸好現在他已經走紅，在《燕雲台》當上男主角，還有何超蓮這位億萬身家女友，總算是苦盡金來。

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