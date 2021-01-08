矚目配角｜白彪否認老粗卻唔識氹老婆：老夫老妻仲整紮玫瑰花咩！

《開心速遞》再加《香港愛情故事》，令74歲白彪人氣急升，連後生仔都認識，白彪外型粗獷，加上兩套劇演大男人，令大家覺得白彪應該不解温柔，他說：「咁做戲咋嘛....我唔係一個老粗嚟，我講嘢唔係話咁大聲，我對老婆仔女都好好嘅！」

問他會否送花給太太，他說不會了:「我記得嗰時我哋住坑口，老婆同仔女好鍾意一間粥檔，我每晚差唔多隔晚到揸車陪佢哋食艇仔粥，老夫老妻都仲整紮玫瑰花（畀老婆），實畀老婆話：『嘩！你咩事呀！』」鐵漢柔情勝過黎明，白彪在生活細節為對方著想，才是真正24孝老公。 撰文：趙允琳 攝影：陳順禎 短片：詹郭敏 剪接：呂榮棟

白彪笑言自己現實中並不是老粗！（陳順禎攝）

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長年因工作與太太、子女分隔兩地

「嗰陣時打個電話都好貴，唯有fax（傳真），每日、隔日fax就係咁聯絡，冇話而家有得視像咁方便！」白彪和太太於七十年代結婚後育有兩女一子，直到1990年為子女前途舉家移民去加拿大，而白彪則為了繼續演員路獨自在香港打拼事業，長年都要香港加拿大兩邊走，與太太和一對年幼子女分隔兩地：「我喺外母嗰度住，兄弟姊妹又喺香港，（自己喺）香港冇問題嘅！」

白彪為了演藝事業，與移民去加拿大的太太和子女分隔兩地，只能密密飛做空中飛人。（照片由受訪者提供）

子女眼中身手了得的爸爸

雖然沒有與家人長居加拿大，但白彪坦言自己並非一年365日都要拍劇，只要一完成手上工作就會飛回加拿大與家人相聚，而他當年拍武打戲所練的好身手更成為了氹年幼子女的秘密武器！他憶述以前仔女小時候爭住排住隊當自己是機動游戲，一邊講一邊不禁露出微笑：「我個仔細嘅時候我最鐘意捉住佢拋起佢，佢就會話：『拋高啲啦老竇！』咁我就拋高啲，佢哋好鍾意嘅！但有一下我一拋，我個細女喺後邊撲過來，嘩，我幾乎捉唔住我大仔，哈哈！」

曾經是一代武打演員的白彪，以前在家中經常與仔女玩拋高高。（陳順禎攝）

對家人關心盡在不言中

轉型做演員之後，白彪的演藝事業並非一帆風順，30年間效力過五間電視台，直到近年再次回TVB才憑《愛·回家之開心速遞》的富豪「雷公」和《香港愛情故事》的大男人「漢聲」引起關注。「好多朋友識我會話：『你唔係一個咁嘅人嚟喎！同你平時兩回事㗎喎！』咁做戲咋嘛，其實呢啲角色同我個人係兩回事嚟。」白彪咪着眼笑說。雖然不是劇本上所寫的大男人，但他坦言自己都不是一個擅長將愛意展現出來的人，送花氹太太這種甜蜜舉動，自上年紀後就沒再做過：「我記得嗰時我哋住坑口，老婆同仔女好鍾意一間粥檔，我每晚差唔多隔晚到揸車陪佢哋食艇仔粥，同埋食下韓燒就ok㗎喇。大佬，唔通老夫老妻都仲整紮玫瑰花（畀老婆），實畀老婆話：『嘩！你咩事呀！』」

白彪在《愛‧回家之開心速遞》飾演經常與羅樂林惡鬥的「雷公」而深入民心。(《愛‧回家之開心速遞》影片截圖)

白彪在《香港愛情故事》飾演脾氣暴躁的大男人，經常對龔慈恩粗聲粗氣。（《香港愛情故事》劇照）

同太太旅行食嘢最開心

白彪和太太結婚50載，早已是老夫老妻的他們雖然沒有像熱戀中的情侶一樣搞「花臣」，不過他依然知道如何從日常生活中氹太太開心：「得閒無事咪話『老婆，食咩呀？去韓國食韓國燒烤吖！去下旅行吖！上船去10日啦！」他笑言自己一年回加拿大兩三次，而且每次都會帶太太去美國玩：「最近一次同佢去遊船，咁已經OK喇！」

白彪現實中是愛妻號，經常帶太太出外旅行。（照片由受訪者提供）

獨居依然覺得好開心

白彪的子女如今都已經全部成家立室，兩個女兒一家以及太太都留在加拿大，而大仔一家則早已回香港定居和自己住。「我本來同個仔住，但啱啱佢最近添咗對龍鳳胎，請咗工人地方又唔夠，所以我就搬出來而家喺酒店自己住。」白彪為了兒子一家過得更好，就算自己孤獨一點都不介意：「一入到去拍下籮柚，幾舒服呀！」

白表的兒子最近生了一對龍鳳胎，白彪決定搬去酒店住，讓兒子一家有更多空間。（照片由受訪者提供）

白彪覺得自己一個人都過得很好，最緊要仔女過得開心。（陳順禎攝）

至於他兩個女兒，白彪笑言「搵支槍指住佢」都不願意回香港：「佢哋喺嗰邊都過慣咗生活好舒服，返黎又要整層樓，香港住樓好煩，佢嗰邊屋又大、又花園、又車房、又有泳池，你叫佢返嚟住層4、500呎嘅屋？你搵支槍指住佢都唔制！」

白彪在加拿大的家幾千呎大，可以日日游水。（照片由受訪者提供）

白彪笑言女兒們住慣加拿大的大屋，不可能願意回香港住4、500呎的蝸居。（照片由受訪者提供）

白彪的女兒一家長居加拿大。（照片由受訪者提供）

退休？過多幾年啦！

他又笑言已經計劃好自己回加拿大與太太養老的生活，與朋友唱唱歌、打打麻雀、去飲過茶食個點心，以及找班老鬼足球波友踢踢波：「不過要過多幾年啦，拍戲都始終係我嘅心頭好，我唔做呢樣嘢返到去都唔知做咩，咁就真係『戇居居』！」

白彪坦言自己很享受拍戲工作，希望能「做得幾耐得幾耐」。（陳順禎攝）

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