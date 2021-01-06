姐姐2｜傳黃曉明孖前女友同台懶理老婆心情　張柏芝唱歌對唔上嘴

去年內地推出綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，今年湖南衛視再接再厲推出第二季，引起不少網友關注。近日，網上傳出節目已經開始錄製，再次獲邀擔任成團見證人的黃曉明，竟然不避諱同前女友李菲兒有互動，轟動全場，掀起網上不少討論。

黃曉明再次成為成團見證人。（黃曉明工作室微博圖片）

節目還未播出網上消息四起，最近就傳出姐姐們的第一場公演已經結束，其中最大看點就是黃曉明同前女友李菲兒世紀同台，李菲兒竟然在眾目睽睽之下喊對方為「曉明哥」，掀起全場人士尖叫。正正因為如此，有網友就覺得黃曉明不避諱同前女友互動，似乎已經不在乎老婆Angelababy的心情，再次令他們的婚變傳聞升級。

有網友指出黃曉明不避諱同前女友李菲兒同台。（黃曉明工作室微博圖片﹑李菲兒微博圖片）

事實上，黃曉明同李菲兒在2007年相識繼而相戀，不過就在3年後二人就分手。當時傳出分手主因有多個，有傳是黃曉明的母親不喜歡李菲兒，另一個原因有傳是Angelababy的介入所致。當年這段三角關係備受關注，不過之後黃曉明同Angelababy相戀到成家立室，他同李菲兒再沒有任何關係，已經分道揚鑣多時。沒想到是次二人不避諱竟然世紀同台，所以掀起網友不少猜測。

黃曉明傳同前女友李菲兒同台，難道不怕老婆angelababy生氣？（angelababy工作室微博圖片）

另外，在是次公演中有網友爆出吉克雋逸組奪第一名，而第二名就是那英組。而令人相當期待的張柏芝就似乎失準，在唱歌的時候竟然對不上嘴型，不過台上的她仍然相當自信。名單上還有陳妍希﹑容祖兒﹑弦子﹑胡靜等，大家都好期待節目播出。

第二季第一場公演名單外流。（微博圖片）