彭懷安送勞力士畀工作十年洗碗工：一致認同的傑出員工

由華星唱片前高層簡文滌、藝人彭懷安等開設的華星冰室，主打老香港情懷，並吸引不少演藝人支持。（華星冰室facebook圖片）

返工除咗打份工賺錢養家，同上司同事日對夜對時間分分鐘長過對住家人。Eddie彭懷安開設冰室已達11年，呢日佢喺IG分享一位工作超過十年嘅洗碗工，更向對方送上價值約$46000的Rolex OYSTER PERPETUAL手錶厚禮答謝多年來付出﹗Eddie接受《香港01》訪問時透露：「芳芳拎到呢份禮物，我地每個同事員工都會替佢開心，佢係實至名歸。」

彭懷安感激工作十年嘅洗碗工芳芳。 （IG：@eddiepang）

Eddie喺IG上載照片，分享一位餐廳傑出員工，佢更訂製一份心思厚禮：「華星冰室有一位工作了超過10年的員工，她叫芳芳。芳芳是華星上下都一致認同的傑出員工，她在華星當洗碗工作的10年期間，從沒請假，從不遲到，而且她一直默默努力做好她的崗位，也沒怨氣，正能量滿滿。在這個流失率高的餐飲行業，其實樓面、收銀、洗碗工也面對很大的流失率，我們能遇到這一位盡責的洗碗姐姐，也是難能可貴的事。在這一個特別的年頭，華星冰室兌現承諾，為芳芳送上了刻有她名字的一隻勞力士手表，以感謝芳芳在10年裏為公司的付出。」

禮物貴重除咗價錢之外，更係心思，錶上刻上芳芳嘅名，Eddie話：「刻字方面搵咗區家龍師傅去整，佢正正就係我地冰室每間分店，寫一手靚靚華室冰室筆跡嘅師傅，文迪都講笑話唔好雕錯呀錶蓋得一個，師傅都幫手試咗好多次先加入去。經理人文迪好有心，係佢對員工承諾，無話一定十年會有，但佢覺得一個員工服務公司十年真係唔簡單。同埋芳芳真係好好，唔會請假遲到，我地開新店要調舖都從來人會有怨言。所以經過我地董事局一致通過，覺得值得加許，送呢份禮物畀佢。芳芳拎到呢份禮物，我地每個同事員工都會替佢開心，佢係實至名歸。」