大數據分析2020年度20套爆紅韓劇　《梨泰院》輸畀《夫妻的世界》

身為韓劇迷的大家今年的韓劇都有追完了嗎？韓劇一直都是大家日常的話題之一，從《梨泰院Class》到《再見媽媽又再見》都為亞洲地區製造了流行與帶給大家不少的溫暖。

今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 從2020年01月01日到2020年12月31日間在各大新聞與社群媒體上受到高討論度的韓劇，大家快收藏起來，過年期間還可以瘋狂追一波！（點圖放大↓↓↓）

+ 29 + 29 + 29

同場加映：2021年韓劇︱孔劉、全智賢回歸引期待 宋慧喬有望與李鍾碩合作（點圖放大↓↓↓）

+ 14 + 14 + 14

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月31日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020年熱門韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

外媒票選「2020年最討厭手機設計」排行出爐！ 不附充電頭只排第二？

松阪豬不是品種、脆腸不是腸！解密「容易誤會的豬肉品名」：長知識了

神回顧／抓穩了！2020年度政府「10大髮夾彎」爭議

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】