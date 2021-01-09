余潔滢網劇演遇害私影Model　變濕身女鬼搵蘇皓兒幫手緝兇

模特兒出身的余潔滢（Zoe）與家姐余香凝一樣，出道不久便向演員路發展，早前更有份演出ViuTV劇集《男排女將》，而她最近亦參演了另一套網劇《把砒霜留給自己》，於其中一個單劇中化身「女鬼」，希望好姊妹蘇皓兒（Chloe）助她尋兇。

劇中Zoe與好姊妹Chloe演一對私影好姊妹，但Zoe卻遇害被殺，為了尋找自己的屍首，Zoe化成鬼魂繼續留在Chloe身邊，希望對方可幫她找回「屍體」。Zoe直言今次拍攝相當有趣，又大讚「好姊妹」Chloe，她表示︰「佢係一個好Nice嘅女仔，其實拍呢套劇前我唔認識佢，都係拍攝當日先認識，便要演一對閨密。」她笑言大家在劇中「結緣」︰「今次只係拍攝一日，了解未夠深，不過都幾有緣，一齊上戲劇堂，對佢了解多咗。」

余潔滢（上）和蘇皓兒因合作拍攝網劇《把砒霜留給自己》而成為朋友。

Zoe坦言這是她第二次拍單元劇，感謝導演劉翁於《黑市》後再找她演出，雖然今次戲份未算多，不過她坦言拍攝很難忘，更要「濕身」演出，她說︰「因為劇中講我被殺後掉落水，有一場戲係我搵Chloe，佢開門見我面青口唇白，成身濕晒都幾恐怖，其實當時天氣幾凍，我戲服得超迷你背心短裙。」

此外，同公司的男模劉志偉同樣有份演出該套網劇演變態殺人狂，自言演戲「初哥」的他事前花很多時間背熟劇本，他說︰「比較深刻嘅嘢一定係我要殺Chloe嘅時候，小肥趕到將我制服果場戲，本來以為會有打鬥場面，點知變咗係搞笑形式，都幾好玩。」