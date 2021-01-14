蔡少芬「港普」曾令《後宮甄嬛傳》導演嗌救命：悔找她演皇后

宮鬥劇經典代表作《後宮甄嬛傳》首次播出至今已踏入10周年，仍常被劇迷提起，電視台常常可以看到重播。不少演員更因此劇翻紅，在演藝圈有了姓名，連「皇后娘娘」蔡少芬（Ada）也因此劇在內地人氣再漲。不過，該劇導演鄭曉龍過往其實曾在受訪時吐真言，表示當時曾後悔找了蔡少芬來演。

蔡少芬在《後宮甄嬛傳》中飾演皇后烏拉那拉宜修，集美貌、氣質、霸氣於一身，獲得許多劇迷讚賞，但因為她的普通話不太好，讓很重視台詞的導演鄭曉龍在相當崩潰，因為鄭曉龍並不懂廣東話，但他又特別重視演員對戲時講台詞的重音、情感，所以當蔡少芬用廣東話講台詞時，他必需戴著耳機，然後一邊看劇本、一邊看監視器，讓他直呼「特暈」。

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不過鄭曉龍表示，《後宮甄嬛傳》是後期配音，所以如果蔡少芬需要的話也可以說自己習慣的語言，像是劇中長達10分鐘的「皇帝廢后」重頭戲，就讓蔡少芬用廣東話來演，她的情緒就特別到位。而蔡少芬過往也曾表示雖然普通話不好，但她都會儘力用普通話對話，不過如果是很重要的戲，因為不能分心，她才會說廣東話。

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