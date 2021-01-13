(G)I-DLE雨琦為新碟人生首次剪短髮　舒華只唱3.9秒惹爭議

韓國女團(G)I-DLE日前（11日）推出新專輯《I burn》，並帶着新歌《HWAA》回歸，6位成員美延、Minnie、穗珍、小娟、雨琦以及舒華亦有出席記者會，分享準備新碟的趣事等。可是專輯公開後，粉絲反應不一，舒華更因只唱3.9秒而登上熱話。

隊長小娟介紹《HWAA》結合「冬天」、「花」及「火」三大元素，是一首講離別的歌。雖然隊中一半成員非外國人，但她表示幸好大家已相處一段時間，因此對韓文「Han」的意思相當有默契。這次泰國成員Minnie和中國成員雨琦有份參與專輯詞曲創作，兩人都表示特別高興，Minnie講到：「我一直有創作音樂，能收錄在專輯中是難得的事，很開心這次終於能與粉絲分享，之後也請期待我的作品。」

(G)I-DLE日前舉行新歌發布會。（CUBE娛樂提供）

專輯公開後，雨琦的短髮造型獲粉絲大讚，傳媒更形容像洋娃娃一樣。雨琦表示這次她出世以後首次挑戰短髮，本來公司安排她戴假髮，後來決定直接剪走一把長髮。而歌曲分配不公的問題再一次引來部份粉絲不滿，根據網友統計，台灣成員舒華這次新歌只唱3.9秒，而且三句都是重複五個字的歌詞。有粉絲替舒華感到可惜，但亦有網民認為她歌唱實力始終不夠好，舞蹈走位編排上已照顧到她。

雨琦首次挑戰短髮大獲好評！（CUBE娛樂提供）

按圖睇當天記者會現場高清照：