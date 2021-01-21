鄭希怡突然拍片為受傷防暴警打氣：很心痛，為你而感到驕傲

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-21 13:15

鄭希怡（Yumiko）近年轉戰內地演藝界，除了帶同愛女演出內地親子真人騷而吸納了一班粉絲，去年參演人氣綜藝節目《乘風破浪的姐姐》亦令她人氣急升，轉眼躍升為內地演藝圈新寵兒。Yumiko為了兼顧家庭和事業，更考慮舉家在上海定居。不過她仍然好關心香港發生的事，她日前就突然在微博post了一條短片，為一名曾在執勤時受傷的防暴警打氣。

Yumiko近年轉戰內地。(鄭希怡ig)

該名名叫小虎的防暴警於前年10.1的反修例運動中，在發生警民衝突時被懷疑腐蝕性液體濺中受傷。Yumiko在該段打氣片中表示：「知道你為了保衛國家而遭受到嚴重的傷害，心裏真的很難受，也很心痛，你真的很勇敢，我們大家都為你而感到驕傲......我知道治療過程非常漫長也很及難捱，但你一定辰咬緊牙關堅持下去，因為有很多人等着你回去，我們大家一定會一直幫你加油、打氣，希望你能夠早日康復。」她又留言：「勇敢的小虎，感謝你的無畏付出，也請一定要努力堅持下去，戰勝傷痛，爭取早日康復！我們期待着你的健康回歸！ 加油！」小虎亦有在微博多謝Yumiko，有內地網民就大讚Yumiko：「良心藝人」。

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