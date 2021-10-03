從蔡康永《奇葩說》學會的三件事：無論如何，請為你自己感到自豪

我的休閒娛樂從去年開始，不外乎就是閱讀、學習、唱歡歌、聽音樂這四種，但從上個月開始，多增加了一項，那就是看《奇葩說》這節目。從小至今未打過辯論比賽，也幾乎沒怎麼看過這類型的節目，想不到當我一接觸，居然就欲罷不能XD我想是它主要談論的四元素「愛情」、「親情」、「友情」和「職場」，跟我們生活實在密不可分，所以，有的時候我還會趁一邊吃午飯時，一邊觀看，不知道你也有看過嗎？



在看過〈第六季〉跟〈第七季〉的幾集節目後，本篇文章將與你分享「《奇葩說》帶給我的三個成長啟示錄」，希望可以給你一些新的想法與領悟。事不宜遲，讓我們繼續看下去吧！

提醒大家以下內容會部份劇透：本篇文章涉及一點電視橋段，若你尚未看過電視，也想安排時間去觀看，可以先將本篇文章收藏起來，待你看完後，再記得回來收看與複習，以免影響觀感。



【圖輯】《奇葩說》帶給我的三個成長啟示錄（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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敢於表達自己立場，有獨到的見解：

我們先假設兩種生活情境：

第一種，如果你是公司新進員工，當公司一起開會討論一個議題，而你的想法和與會人員都不同時，你會選擇說出來，還是悶在心裡？

第二種，倘若你跟另一半剛處於熱戀期，但另一伴做了一件讓你很不舒服的事，你會選擇表明你的立場，還是睜一隻眼、閉一隻眼？

上面兩個問題的答案，不知道你選了什麼呢？也許有一部份的人會都選擇不說出來。

但在《奇葩說》這個節目裡面，只要你身為辯手，不管遇到的辯題是什麼，你都得明確展示自己的立場，不能有一絲含糊或猶豫。

說到這個，讓我想到在我們的教育體制中，老師在問問題時，學生可能都不敢主動舉手回答，深怕自己說錯，會被同學嘲笑或自己覺得很丟臉；課堂碰到不懂的地方，學生也可能不敢直接舉手向老師請教，擔心自己問的問題是不是太簡單，沒有必要詢問。

漸漸的，我們失去了勇氣，變得越來越害怕表達自己的立場，但請你相信，這絕對是可以改變的，「現在不是，不代表之後不會是；之後不會是，不代表未來不能是」。

立場確定之後，若你能對此有獨到的見解，那是再好不過了！

簡單來說，當一道題，每個人都只看到表面的問題，可你總能看到問題背後的問題或他人看不到、也沒想到的觀點，這不只會讓大家耳目一新，你的邏輯和獨立思考能力也能日漸提升。

那你打算如何提高自己的勇氣或培養出自己獨到的見解呢？

新奇葩不一定就輸，老奇葩也不一定就贏：

《奇葩說》截至目前為止，已經來到第七季，而此節目並未規定參加過的就不能再次參加，因此，節目中總會有所謂的新奇葩（未參加過任何一季《奇葩說》）和老奇葩（參加過至少一季以上的《奇葩說》）。

若以一般常理來推斷，當新奇葩碰上老奇葩時，直覺會想說一定是老奇葩會贏，不過，真的是這樣嗎？這反而真的不一定。

老奇葩也許比你更熟悉舞台，比你經驗更豐富，可最後誰輸誰贏，比賽沒結束前，可真不知道，因此，不要未戰先投降，有的時候要先相信才會看見。當然這套用到我們生活各種場景有的也是可行的，給自己更多的信心，你也很好！

倒下的戰士也是戰士，但勝利的螞蟻就是螞蟻：

在《奇葩說》有一季的節目中，有個辯手在最一開始就選擇了難度很高的老奇葩對戰，這老奇葩可是讓大家都聞之喪膽的人。

來到比賽當天，看著兩人的比武，這位辯手從頭到尾並未因為對手的強大，而露出一點的恐懼或害怕，反而正面積極的迎擊，儘管最後比賽結束，他只能在《奇葩說》節目中被淘汰，可他最後說的那句話，真的讓我佩服不已，他說：「倒下的戰士也是戰士，但勝利的螞蟻就是螞蟻。」

說實在的，今天換作是我，我還真不知道自己會不會有他這樣的氣魄，選擇在場上只當一次的戰士？還是我會打個安全牌，多留個幾場，再去挑戰難的？至於你的答案或選擇又是什麼呢？之前是否有過類似的經驗呢？

練習改變：

本篇文章與你聊《奇葩說》帶給我的三個成長啟示錄，當你看完文章後，請你思考以下三個問題，並寫下你的答案：

一、你平常也有屬於你的休閒娛樂嗎？有哪些呢？有特別情有獨鍾的嗎？

二、你打算如何提高自己的勇氣或培養出自己獨到的見解呢？而你的第一步簡單的行動會是什麼？

三、「倒下的戰士也是戰士，但勝利的螞蟻就是螞蟻」，換作是你，你會跟他一樣選擇在場上只當一次的戰士？還是打個安全牌，多留個幾場，再去挑戰難的？又之前你是否有過類似的經驗呢？

結論：

敢於表達自己立場，有獨到的見解：即便漸漸失去了勇氣，變得越來越害怕表達自己的立場，但請你相信，這絕對是可以改變的，「現在不是，不代表之後不會是；之後不會是，不代表未來不能是」。立場確定之後，若你能對此有獨到的見解，那是再好不過了，你總能看到問題背後的問題或他人看不到、也沒想到的觀點，這不只會讓大家耳目一新，你的邏輯和獨立思考能力也能日漸提升。

新奇葩不一定就輸，老奇葩也不一定就贏：老奇葩也許比你更熟悉舞台，比你經驗更豐富，可最後誰輸誰贏，比賽沒結束前，可真不知道，因此，不要未戰先投降，有的時候要先相信才會看見。當然這套用到我們生活各種場景有的也是可行的，給自己更多的信心，你也很好！

倒下的戰士也是戰士，但勝利的螞蟻就是螞蟻：今天換作是你，你會跟他一樣選擇在場上只當一次的戰士？還是打個安全牌，多留個幾場，再去挑戰難的？又之前你是否有過類似的經驗呢？

無論如何，都請為你自己感到自豪，別讓過去限制了你的未來，別讓他人的看法成為你的現實。前方看似沒有路，那只是你還沒有走出來，不要為了避免結束，而避免了一切的開始。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Smile，原文：《奇葩說》帶給我的三個成長啟示錄，給欠缺勇氣的你，一劑強心針！】