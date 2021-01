艾米漢默變態指控再有新料　女模舊愛爆曾被用刀下體刻「A」字

撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-01-23 19:45

憑《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)彈起的荷里活男星艾米漢默(Armie Hammer)最近被爆自稱喜歡性虐兼吸食人血後,多位舊愛亦有現身指證艾米漢默變態,模特兒Paige Lorenze更指對方曾經用刀把自己名字縮寫「A」,刻在她下體附近,還喝下流出鮮血。

Paige Lorenze接受傳媒訪問時透露,與艾米漢默拍拖4個月期間,自己就像置身性虐電影《格雷的五十道色戒》(50 Shades of Grey),唯一分別是有性無愛。她直指男方沉迷咬她身體,又要求讓他咬走她手臂的肉。兩人發生性行為時,他又常常用繩等東西綑綁她,搞到她周身瘀傷。Paige Lorenze指自己不是想羞辱舊愛的性癖好,只是因為對方的行為傷害了不少女性,所以想他正視問題。

艾米漢默透過律師否認指控,指行為經過雙方同意,而Paige Lorenze的訪問只是單方面說詞。

艾米漢默(Armie Hammer)憑電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)人氣急升。(視頻截圖)

