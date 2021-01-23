艾米漢默變態指控再有新料　女模舊愛爆曾被用刀下體刻「A」字

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-01-23 19:45

憑《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）彈起的荷里活男星艾米漢默（Armie Hammer）最近被爆自稱喜歡性虐兼吸食人血後，多位舊愛亦有現身指證艾米漢默變態，模特兒Paige Lorenze更指對方曾經用刀把自己名字縮寫「A」，刻在她下體附近，還喝下流出鮮血。

點擊下圖觀看Paige Lorenze聲明，以及IG性感靚相：

+ 30 + 30 + 30

Paige Lorenze接受傳媒訪問時透露，與艾米漢默拍拖4個月期間，自己就像置身性虐電影《格雷的五十道色戒》（50 Shades of Grey），唯一分別是有性無愛。她直指男方沉迷咬她身體，又要求讓他咬走她手臂的肉。兩人發生性行為時，他又常常用繩等東西綑綁她，搞到她周身瘀傷。Paige Lorenze指自己不是想羞辱舊愛的性癖好，只是因為對方的行為傷害了不少女性，所以想他正視問題。

艾米漢默透過律師否認指控，指行為經過雙方同意，而Paige Lorenze的訪問只是單方面說詞。

艾米漢默（Armie Hammer）憑電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）人氣急升。（視頻截圖）

艾米漢默超露骨情慾DM曝光 自稱喜歡性虐兼吸食人血？

《以你的名字呼喚我》男星艾米漢默 疑似吸毒及酒後駕駛片段流出