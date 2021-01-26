璀璨帝國｜爆肌模特兒Kevin原來扮窮　開公司做CEO身家過億

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-26 18:30

Netflix真人騷影集《璀璨帝國》（Bling Empire）以揭開亞裔富豪名媛在洛杉磯的離開地奢華生活為主題，當中不乏八婆嗌交等Juicy情節，一地都係花生殼。除了留意軍火商富二代日俄混血名媛Anna Shay，如何教訓囂張的「宋朝太子妃」Christine，爆肌模特兒Kevin Kreider同樣吸引！

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模特兒出身的Kevin是節目中唯一並非名門出身的人，他搬到洛杉磯後跟新加坡富二代Kane Lim成為好友，更經常參與名流圈內的活動，更成為名媛Anna的玩伴。相信大家心水清的話，都應該知道這些都是節目效果。據知節目中的女企業家Kelly其實是節目的監製之一，她透過社交平台認識Kevin，並邀請他參與演出。在節目中Kevin曾表示自己很窮，Anna更因此而買了一大堆Dior的名牌衫褲鞋給他裝身，但其實現實中的Kevin一點也不窮。

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現年37歲的Kevin在節目中透露自己在韓國出生後被白人家庭領養，定居於美國費城。不過作為區內少數的亞裔男生，Kevin自細受盡白眼和欺凌，更讓他一度沉迷酒精和藥物。後來接觸健身後讓他重拾自信，積極操肌後入行做模特兒，成為首位A&F半裸亞裔模特兒，更於2007年贏得「Mr. Natural Philadelphia」健美賽冠軍。

Kevin的成就得來不易，他曾於2012年因壓力患上俗稱鬼剃頭的圓禿（Alopecia Areata），更令他的模特兒事業受創。不過Kevin並沒有放棄，慢慢調理好身體及積極做運動鍛鍊體魄，並以個人經歷來鼓勵同路人。

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現時Kevin除了是行內搶手男模，還身兼健身教練，是健身界最多粉絲的KOL，同時為他帶來可觀收入和人氣。另外，Kevin去年3月更開設娛樂公司Taejin Entertainment LLC做CEO。據英國網站The Tab估計，Kevin身家高達1900萬美元（約1.47億港元），比起節目中的Kelly和髮型師Guy Tang更有錢！

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