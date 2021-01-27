保錡疑似偷食張沛樂遭粉絲登報揶揄：祝你日日食沙津，帽事嘅

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-01-27 00:12

男子組合ERROR成員吳保錡早前遭踢爆疑似偷食「宅男女神」張沛樂（沙律），事後保錡回應事件，指與舊愛賴嘉賢（Carrie）已多日沒有聯絡，故「我都唔知自己有女朋友。」事隔多日，保錡昨日（25/1）迎來30歲生日，終於與新歡沙律在Instagram公開曬相放閃，似乎已淡忘負面新聞，決意在感情路上揭新一頁。

力撐男友。（IG@charlottecheung107）

與保錡公開戀情後首次放閃 沙律：沒人了解明白你！

可惜今日（26/1）有報道稱，有粉絲於一連兩日登報鬧爆保錡疑似偷食惡行，引用保錡金句「對不起，我都唔知自己有女朋友」，更自稱Pokimons（保錡粉絲）揶揄保錡偷食回應欠缺智商：「祝你日日有今日，日日食沙津。帽事嘅，唔會食滯！Get a real life！智商高過50的人上。」

保錡與舊愛Carrie。（圖片由受訪者提供）

該名粉絲今日再登報，寫道「感情係世間上最難處理嘅事情，我不會恨任何一個人，都不會埋怨任何一個人」，此句是保錡被爆出疑似偷食後，於本月8日在Instagram寫下的感受。該名粉絲又引用保錡在2018年3月講過的「帽事嘅，大家明」金句串爆保錡，更附上一個「吳保錡偷食事件懶人包」的telegram群組QR code，現時群組內共有80位成員。

有人創建了一個telegram群組，似乎要將保錡偷食一事追究到底。（telegram圖片）

有網民猜測是否為舊愛登報「報復」保錡，Carrie回覆傳媒時指，早前已聲明所有關保錡的事都與她無尤，故不作回應。另一邊廂，保錡接受《香港01》訪問時被問及知否有人登報揶揄他疑似偷食一事，他先嘆氣一聲，其後回答：「冇回應，做緊嘢，遲啲再傾。」

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