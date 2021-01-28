愛回家｜乞人憎秘書早已出現　鄧伊婷靠網民集氣獲得連戲

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-28 21:30

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》又有新角色！今集（第1132集）講到龍力蓮（林淑敏飾）的秘書May（趙希洛飾）暫離後，就調來了一位新秘書Latte（鄧伊婷飾），不過深得大小姐歡心的她就借故處處為難熊若水（呂慧儀飾），十分令人討厭。

鄧伊婷「新入職」做乞人憎的秘書Latte。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

其實早在第1066集中，鄧伊婷（Irina）就已經以秘書身份閃現過一幕，當時還得到觀眾歡迎，當時還有不少人表示想睇到她的演出，可能是劇組回應觀眾要求，令她可以繼續出演。鄧伊婷接受《香港01》訪問就說：「多得你哋集氣！我個秘書角色先有得連戲。今次都係做秘書，一個乞人憎嘅秘書。」

Latte（鄧伊婷飾）個樣真係好乞人憎。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

劇集播出後，已經引來一些網民討論，有人留言問這個演員是誰，也有人讚她「做得好成功」，也有人說她比秘書May（趙希洛飾）更好，更有人說「佢真係好乞人憎！」鄧伊婷說：「今集最後Latte俾大小姐調咗去人事部，之後喺人事逝都會有戲！不過暫時未知有幾多集，我希望有無數咁多集就好啦，哈哈，同埋好開心監製同觀眾有留意我之前既客串，會記得我，畀今次嘅機會我！希望大家會喜歡呢個有小小乞人憎的Latte，以後多啲機會見大家。」

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