Nancy@MOMOLAND後台換衫片疑再流出　打格版本大型網站都有

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-30 14:15

本月初，一批韓國女團MOMOLAND成員Nancy，於後台換衫的半裸照慘被不法分子放上社交網站出售，公司已立即報警及發聲明保護Nancy。可是未夠一個月，當天Nancy在後台換衫的影片再被瘋傳，甚至YouTube早前也能觀看到打格的版本。

頒獎禮當晚Nancy身兼主持人，曾換上幾套衣服。（網上圖片）

雖然公司已採取保護Nancy的措施，但偷拍影片近日疑再一次流出並在網上瘋傳，就連大型網站YouTube早前都能搜尋到打格版本，沒有打格的版本則被上傳到其他網站。該影片長達2分13秒，影片中一名疑似Nancy的女性，在女工作人員協助下換衫，她更一度上身全裸，下身只穿一條黑色打底褲。雖然影片中的女性沒有正面面對鏡頭，但網友對比衣服後，發現與Nancy 2019年於越南參加「2019 Asia Artist Awards」時的打扮相似。對於影片再次流出，粉絲都表示心痛又氣憤，斥責公司並沒有盡好保護Nancy的責任。

網友對比影片中女性的衣服，與Nancy當晚的造型，發現兩者相似。（starnews）

疑似Nancy後台換衫影片瘋傳。（網上圖片）

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