Cammi謝芷蕙懶理疑似前度追債照放閃　男友力證後天加工冇問題

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-01-31 16:15

近日有報道指謝芷蕙（Cammi）欠下台灣前男友80萬元，而這名自稱S先生說當年二人是在夜總會認識，那時更豪花50萬為Cammi慶祝生日，甚至連整容和隆胸都是這名S先生付費的，更指她欠下台灣「前度男友」S先生80萬元。Cammi事後否認事件，認為S先生公開誣衊她自言從來沒有向任何人借錢，同時大罵對方是求愛不遂，對方只是一廂情願，從來沒有過好感，只是給予朋友面子才和她出席聚會。

Cammi生活富貴。（Instagram@cbbheree）

而Cammi也迅速在IG貼出跟現任男友的放閃照，他們在城堡前錫錫，又做出心形手勢，旁若無人，她寫道︰「相識6年，相戀6個月」，懶理種種負面報道，也力證情不變。據知，她的男友William從事金融行業，去年跟Cammi戀上，愛得甜蜜。有網民在Cammi的發文下留言︰「俾人唱你呃錢去隆胸整容喇」，她回應道︰「唔係事實所以我唔care。」再加一個笑喊emoji，看來心情也未受影響。

William也有留言力撐女友，表明︰「無論是誰抹黑你，都不會影響我們的關係」，又爆料S先生︰「我之前已經聽過身邊朋友說這個台灣人好變態，之前因為得不到一個女的，仲去跟蹤人，然後淋人地（哋）尿和屎，仲有偷拍別人這種怪癖」，最後他說︰「現在醫美科技發達，有邊個女仔唔貪靚想keep好d（啲）？打個針，填充下（吓），好大件事咩？我和你識左咁耐，你的事我了解得7788，出面d（啲）新聞寫d（啲）乜，係真係假我都知，妳身邊d人都知，愛妳既（嘅）人都了解妳。」

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