璀璨帝國｜女強人Kelly原來係節目監製　為收視造假當觀眾白痴？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-02-03 20:00

Netflix大熱真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）揭開了一班在居住在洛杉磯的亞裔富豪名媛的如何揮霍度日，讓觀眾窺探這些有錢人的生活，上架兩星期至今穩佔各地區點播排行榜的頭三位。不過隨着節目引起網民熱烈討論，爆出愈來愈多黑材料，繼大隻仔Kevin被揭扮窮後，Kelly跟Andrew在節目中的離離合合再被網民指為節目谷收視，節目被批瘋狂造假！

璀璨帝國｜爆肌模特兒Kevin原來扮窮 開公司做CEO身家過億

《璀璨帝國》（Bling Empire）已在Netflix上架。（Netflix）

現年35歲的Kelly跟節目中其他富豪不同，她沒有顯赫的家庭背景。出生於昆明的她由母親獨力養大，故兩人感情非常好，Kelly母親都有在節目中現身。她透露自己18歲移居洛杉磯，並在20多歲時曾嫁給一位名為Lin Miao的中國富豪，兩人擁有4棟樓過着奢華生活，可惜前夫因網路詐騙在美國而被判入獄10年。對此一無所知的Kelly決定不再靠人開始創業，先成立商品銷售公司，更與阿諾華辛力加（Arnold Schwarzenegger）兒子製作電影，亦是《璀璨帝國》的製作人之一。

不過觀眾最關心的，就是Kelly與演員男友Andrew Gray的「有毒愛情關係」。兩人自2015年開始拍拖，表面上看似恩愛，但兩人經常為小事爭執，Andrew更多次在節目中被拍到大鬧Kelly，最誇張的是Anna邀請Kelly到巴黎慶祝生日時，兩人外出Shopping，但Kelly因怕男友休息不足而沒有通知對方，然後Andrew就瘋狂致電Kelly並對她破口大罵。有大批觀眾看完後，都忍不住批評Andrew的行為非常侵略性，更封他為恐怖情人的極致。

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對於猛烈的抨擊，Andrew日前接受訪問時，竟然大爆節目造假，怒斥劇組利用剪接來破壞他的形象，更聲稱所有情節都是由監製操控，而觀眾未能看清事實的全部，並暗示節目中「其他參加者」（暗示Kevin）收到指定的對白來介入自己跟Kelly的感情。另外，Kevin日前受訪時透露《璀璨帝國》是Kelly和Andrew五、六年的構思，而自己就是開拍前一刻才參與拍攝。

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Andrew今日（3/2）在Instagram上載跟Kelly親吻的甜蜜照，表示兩人在節目完結後分開了數月，但現時已經復合，更直言Kelly是真愛。而這個舉動讓大批入戲太深的觀眾感到非常困惑，除了認為兩人跌進了「有毒愛情關係」中的無限輪迴，還認為Kelly跟Andrew絕對不會有好結果。相反，心水清的觀眾就Kelly是節目監製這一點，而覺得兩人根本就是「扯貓尾」，製造話題兼當觀眾白痴。

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