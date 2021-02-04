獎門人｜即將再現江湖？　重溫10件你一定記得的經典大事

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-02-04 19:00

無綫（TVB）早前爆出高層人事調動，有指大股東兼非執行董事黎瑞剛幕後秘密安排藝人曾志偉，出任集團副總經理兼行政委員會特別顧問，主力負責綜藝及資訊娛樂節目，其愛將王祖藍亦獲委任為首席創意官。雖然曾志偉今身在內地，但最近就有報道指曾志偉已着手計劃，並會傳聞將重製經典作《獎門人》系列。

1995年12月，由「獎門人」曾志偉主持的《超級無敵獎門人》開展了「獎門人」系列。（網上圖片）

即使《獎門人》系列節目在2014年已經再無更新，但無論3歲至80的香港觀眾，無不對《獎門人》印象深刻，因為無綫不定時就會於假日或節慶重播，當中「獎門人」曾志偉獨特的「打和」，更加可謂「見字有聲」。其實在過去橫跨接近10年的《獎門人》締造了不少經典，例如彭丹一字馬吹蠟燭、以及JJ賈曉晨吮乒乓波等，無論相隔幾多年仍然印在觀眾的腦海之中，現在就重溫十件有關《獎門人》的深刻記憶，相信每一件都歷歷在目！

睇睇你一定記得的十件《獎門人》經典事件：

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