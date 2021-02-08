26歲𡃁模姚琰欣生活所迫做「生意」　陪飲酒睇戲唱歌仲有見家長！

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-08 08:00

日前就有一名26歲「𡃁模」姚琰欣（Bonnie）在個人facebook上以「因生活所迫，趁過年拼賺錢，擴大營業承攬以下業務」為題，列舉出陪看電影、打掃、陪見爸媽、陪喝酒等活動的價目，某些收費甚至高達每小時2000元。

姚琰欣公開價目表。（IG@bonnieyiuu）

最令網民感到有趣的是，陪喝酒一項收費每小時1000元，但竟然標明是「但我不喝」，即是純粹地陪喝酒，每次收費2000元的陪拜年服務，利市錢亦需要五五分帳，每小時陪打麻將活動是「贏分紅，輸了不管」，最好笑的是每一次收費2000元的見家長服務，竟標明「事後感到壓力多收5000」，收費公開透明之餘，她還表示先付訂金的更可享9折待遇。

打麻將收1000元一小時，好搵過麻將館專業「櫈腳」。（姚琰欣facebook圖片）

帖文下留言，還有不少網民表示有意願付費，其中最多人表示有興趣的就是每次500元的打掃服務，而最貴的陪見家長服務，也有一位網民表示有興趣。其後她還在留言區放上自己的payme帳號，寫道：「60個回應！反映太熱烈！歡迎payme我留位打尖thx。」不過實際上有多少人幫襯她這個服務，就不得而知了。

姚琰欣參演過不少劇集，不過全部都係「跑龍套」角色，（姚琰欣facebook圖片 / ViuTV電視截圖）

其實這位姚琰欣除做過「𡃁模」，在2016年出過本一個人寫真集外，也曾參與不少劇集演出，例如TVB的《結·分@謊情式》、《城寨英雄》和《再創世記》，同時也參演過ViuTV的《賤民20》、《娛樂風雲》以及在《好人好姐》第二集飾演過私影女，電影方面也參演過《爆3俏嬌娃》《選老座》《鴨王2》以及李宗瑞事件電影《有罪》等，不過均是飾演「跑龍套」角色。

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